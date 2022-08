Thanh niên vào tận phòng ngủ rạch mùng trộm iPhone 11 Pro

Sau khi ra tù, Nguyễn Văn Giàu (34 tuổi, ở Kiên Giang) tiếp tục gây án trộm cắp. Anh ta vào tận phòng ngủ của nhà dân, sử dụng dao lam để rạch mùng rồi trộm tài sản.

Ngày 13/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Giàu (34 tuổi, ở xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Cảnh sát cho biết bị can từng có 3 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.

Giàu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau khi ra tù, Giàu tiếp tục tái phạm. Rạng sáng 1/8, Giàu lái xe máy từ nhà trọ ở huyện Châu Phú đến huyện Châu Thành. Giàu phát hiện căn nhà của người dân không khóa cửa phía sau nên lẻn vào.

Sau khi quan sát những người trong nhà đã ngủ say, Giàu bước vào tận phòng ngủ và dùng lưỡi lam rạch mùng để trộm điện thoại iPhone 11 Pro. Giàu tiếp tục tìm kiếm, trộm thêm điện thoại di động và các tài sản khác.

Giàu mang iPhone 11 Pro đi bán, điện thoại còn lại tặng bạn gái. Cảnh sát vào cuộc điều tra, sau đó đã bắt giữ thủ phạm.