Thanh niên Trung Quốc bất mãn vì bị ép đi xem mắt

Được gia đình sắp xếp hàng chục cuộc "hẹn hò mù quáng" để tìm đối tượng hẹn hò, nhiều người trẻ ở đất nước tỷ dân rơi vào lo lắng, áp lực, thậm chí không muốn về thăm nhà.

An An (28 tuổi, nhân viên truyền thông) nhớ lại thời gian nghỉ Tết Nguyên đán "khủng khiếp" khi bố mẹ liên tục sắp xếp cho cô những buổi xem mắt với cả chục chàng trai.

Mỗi năm, cứ đến cận Tết, bố mẹ An An đều rất bận rộn, nhưng không phải vì họ lo dọn dẹp hay sắm sửa, mà là bận tìm "mối" cho cô con gái của mình. Nghe có ai giới thiệu có chàng trai tốt, họ đều lưu liên hệ để đợi đến lúc cô về quê sẽ lên lịch trình gặp mặt.

Vì lẽ đó, An An luôn cảm thấy lo lắng, thậm chí chán nản và không muốn về thăm nhà.

Theo The Paper, không riêng An An mà rất nhiều người trẻ ở Trung Quốc đều tỏ ra áp lực mỗi khi bị thúc giục chuyện cưới xin, hẹn hò và bị ép đi xem mắt liên tục. Trên mạng xã hội Xiaohongshu, có hơn 10.000 bài viết liên quan đến chủ đề "Những buổi hẹn hò mù quáng vào lễ hội mùa xuân".

Nhiều người trẻ xứ Trung tìm kiếm đối tượng hẹn hò thông qua các buổi mai mối tập thể hay hẹn hò mù quáng.

"Người máy hẹn hò"

Có lần, cô nàng 28 tuổi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ: "Chào cháu, cô nghe bố mẹ cháu nói rằng cháu sắp về quê. Đây là địa chỉ WeChat của con trai cô, hai đứa có thể kết bạn và nói chuyện làm quen trước. Lúc nào cháu về, cô sẽ dẫn thằng bé qua nhà cháu chơi nhé".

Sau đó, người phụ nữ bắt đầu nhiệt tình giới thiệu về con trai mình. Đầu dây bên này, An An đã cau mày, trong đầu cô thầm nghĩ: "Kiểu con trai gì lại phải để mẹ đứng ra liên hệ với bạn gái muốn làm quen như vậy".

Tuy nhiên, vì phép lịch sự, cô vẫn kết bạn WeChat với anh chàng kia.

"Sau một tháng trò chuyện khá ngượng ngùng, chúng tôi cuối cùng cũng gặp mặt nhau. Nhưng tôi choáng váng khi vừa bước vào nhà hàng đã thấy mẹ anh ấy cũng ngồi chờ sẵn. Sau 10 phút chào hỏi, mẹ anh rời đi để chúng tôi nói chuyện riêng tư".

Các bậc phụ huynh ở Trung Quốc tích cực tìm "mối" xem mắt cho con cái vào dịp đầu xuân.

Sau lần gặp gỡ, An An không muốn tiếp tục làm quen vì anh chàng này không có điểm gì hấp dẫn cô. Dù đã nói rõ với bố mẹ, hai vị phụ huynh vẫn muốn cô cố gắng giữ liên lạc với người này, đồng thời giới thiệu cho cô mối khác để làm quen.

"Tôi cuối cùng đã phải ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ về vấn đề này. Sau khi hiểu được rằng tôi không thích hẹn hò mù quáng, họ chấp nhận để tôi tự do yêu đương. Tuy nhiên, tôi cũng phải hứa với bố mẹ sẽ cố gắng tìm một người hẹn hò sớm để họ không quá lo".

Nhiều người trẻ lo lắng, bối rối khi liên tục xem mắt người lạ.

Đi xem mắt trong kỳ nghỉ xuân đã trở thành lịch trình cố định của Tianyi, một nam chuyên viên phân tích dữ liệu 29 tuổi. Mỗi lần về quê ăn Tết, anh được sắp xếp ít nhất 5 cuộc "hẹn hò mù quáng".

"Năm nay hơi khác một chút vì ngay cuộc gặp đầu tiên đã thất bại một cách đáng xấu hổ. Tôi phải nói với bố mẹ rằng mình không muốn trở thành 'người máy hẹn hò' và mong có một kỳ nghỉ bình yên".

Tianyi kể ngay ngày đầu về quê ăn Tết, mẹ và các dì đã bảo anh rằng cả nhà sẽ cùng đi ăn nhà hàng vào hôm sau. Anh thấy hơi lạ vì bị mẹ giục đi cắt tóc gọn gàng và mặc bộ quần áo mẹ mới mua cho. Dù vậy, anh không nghĩ gì nhiều.

"Khoảnh khắc bước vào nhà hàng, tôi như chết lặng. Ngoài mẹ, tôi và dì còn có một cô nữa dẫn theo con gái đến ăn, hóa ra họ sắp cho tôi xem mắt. Tôi cười gượng. Ban đầu nghĩ đây là buổi họp mặt gia đình nên tôi càng thấy tức giận xen lẫn lạc lõng, không biết nói gì. Cuối cùng, tôi 'đánh bài chuồn' bằng cách xin đi vệ sinh rồi lẻn về trước".

Về nhà, anh chàng 29 tuổi dứt khoát nói với mẹ và dì rằng nhất quyết không muốn đi xem mắt nữa. Thấy anh cương quyết, họ cũng không ép thêm.

Những người may mắn

Chỉ mới 25 tuổi song Lion (nhân viên văn phòng) đã quen với việc được mai mối khi vừa tốt nghiệp đi làm. Tuy nhiên, sau hàng chục cuộc xem mắt suốt 4 năm qua, cô vẫn không tìm thấy chàng trai nào phù hợp.

"Tôi độc thân khá lâu nhưng cũng chẳng nôn nóng gì, dù sao cũng còn trẻ, tôi không muốn lấy chồng sớm. Không may là tôi có một bà mẹ rất nóng lòng muốn con kết hôn, mẹ đề cập chuyện này từ hồi tôi chưa tốt nghiệp", cô nàng chia sẻ.

Dịp Tết năm nay, có bà mối đã giới thiệu cho Lion và mẹ cô đi xem mắt một anh chàng cùng làng. Vừa nghe cái tên Bai Yueguang, cô đã rất xúc động vì đó chính là người cô thích thầm hồi trung học.

Số ít người may mắn gặp được một nửa phù hợp sau những cuộc hẹn hò mù quáng.

Anh chàng nhận được thông tin của Lion đã chủ động hẹn gặp mặt ngay khi về nước vào hôm 28/1. Cô nàng 25 tuổi vẫn còn nhớ ấn tượng về "crush" của mình là một người hiền lành, ăn mặc gọn gàng, ít nói và cười rất tươi.

Trước khi gặp mặt, Lion rất lo sợ và hồi hộp. Trò chuyện qua mạng rất ăn ý nhưng cô sợ khi gặp trực tiếp bản thân sẽ ăn nói vụng về làm đối phương mất thiện cảm.

"Bữa tối hôm đó diễn ra như mơ. Chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng gần nhà, anh còn chuẩn bị cho tôi một bó hoa rất đẹp. Suốt bữa tối, dù không biết nói gì nhiều, anh vẫn cố tìm một chủ đề mà cả hai đều có thể trò chuyện về nó. Tôi cảm thấy rất tuyệt khi gặp anh vào hôm đó".

Ngày hôm sau, anh còn chuẩn bị bữa trưa và mang đến văn phòng cho Lion, khiến rất nhiều đồng nghiệp trêu chọc cô. Tối hôm đó, chị gái anh ở ngoại thành về chơi, anh đã đưa cô cùng đi ăn lẩu và làm quen.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Lion "đổ gục" khi một lần anh đưa cô đi làm về còn cẩn thận mang theo món quà tặng cho bố mẹ bạn gái trong lần đầu gặp mặt.

"Tôi nghĩ mình thật may mắn. Những cuộc hẹn hò mù quáng thực sự có thể phiền phức, nhưng nó cũng đã vô tình giúp tôi gặp được một nửa yêu thương".