Thanh niên trốn truy nã vẫn thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp

Đối tượng trốn truy nã Phạm Khắc Lãm đã thực hiện thành công 7 vụ trộm cắp tài sản của người dân trong thời gian trốn chạy.

Hôm 29/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Khắc Lãm (29 tuổi, trú tại thôn Ngũ Đoài, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an TP Thái Bình tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm xác định, thời gian vừa qua, trên địa bàn xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản đều bằng thủ đoạn đột nhập qua tầng tum nhà dân. Các nhà dân bị trộm đều là gia đình khá giả nằm trong các khu đô thị.

Đối tượng Phạm Khắc Lãm.

Theo cơ quan công an, Phạm Khắc Lãm gây ra các vụ trộm trên. Cụ thể, bằng cách chui, lách người qua các khe song sắt trên tầng tum của nhà dân, từ khoảng cuối năm 2021 đến nay, thanh niên này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp nhiều tài sản là tiền mặt để trong túi, ví của gia chủ. Có gia đình bị Lãm lấy cả trăm triệu đồng sau một lần đột nhập.

Tổng số tiền mà đối tượng trộm cắp được trong 7 vụ trộm là 286 triệu đồng.

Công an TP Thái Bình cho biết Phạm Khắc Lãm từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, là đối tượng truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương cũng về tội danh trên.

Còn theo Công an TP Hải Dương, đơn vị sẽ phối hợp với Công an TP Thái Bình trong việc bắt giữ được đối tượng truy nã.