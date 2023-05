Thanh niên trộm xe máy rồi châm lửa đốt

Thanh niên 19 tuổi trộm xe máy rồi châm lửa đốt trên quốc lộ 62, đoạn qua địa bàn TP Tân An (Long An), khiến phương tiện cháy trơ khung.

Xe máy bị đốt cháy. Ảnh: M.Đ.

Ngày 21/5, Công an TP Tân An (Long An) đang tạm giữ Vũ Trung Thắng (19 tuổi, quê Đắk Lắk) để tiếp tục làm rõ việc đối tượng đốt xe máy vừa trộm cắp được.

Khoảng 22h ngày 20/5, Công an TP Tân An tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một đối tượng đang có hành vi đốt xe máy trên quốc lộ 62, đoạn qua phường 6. Khi lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện xe máy BKS 62K3-7337 đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung. Đối tượng là Vũ Trung Thắng đốt xe máy liên tục chửi bới, la hét.

Công an đã tạm giữ và đưa thanh niên về trụ sở làm việc nhưng người này vẫn liên tục la hét với biểu hiện nghi ngáo đá.

Qua xác định, xe máy bị đốt là tang vật mà Thắng vừa lấy trộm tại địa bàn phường 3, TP Tân An. Công an vẫn đang điều tra vụ việc.