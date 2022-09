Thanh niên trèo vào nhà dân lấy trộm nhiều tài sản bị bắt sau vài giờ

Nam thanh niên trèo vào nhà dân, lấy trộm nhiều tài sản, nhưng không ngờ bị công an bắt giữ sau ít giờ gây án.

Ngày 8/9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ đối tượng trèo rào vào nhà dân trộm cắp nhiều tài sản giá trị.

Theo đó, gần 3h ngày 7/9, Cao Thanh Tĩnh (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) trèo rào đột nhập vào nhà dân tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, lấy đi xe máy, 2 điện thoại di động, nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay rồi tẩu thoát.

Tới sáng anh T.X.H. (34 tuổi, quê Thanh Hóa) là chủ nhà, thức dậy phát hiện bị trộm nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng liên quan.

Tên trộm tiếp cận chiếc xe máy.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng Cao Thanh Tĩnh là thủ phạm, nên tiến hành bắt giữ khi Tĩnh đang lẩn trốn trong phòng trọ thuộc địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Qua làm việc, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Tại phòng trọ của Tĩnh, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.