Thanh niên say rượu bị đâm chết

Trong lúc xô xát, ông Lợi giật con dao trên tay Thú rồi đâm thanh niên này tử vong.

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Lợi (47 tuổi, ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) về tội Giết người.

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, ngày 23/1, Hồ Văn Lợi đang ở nhà thì Hồ Văn Thú (21 tuổi, người địa phương) bước vào.

Thanh niên này say rượu nên mâu thuẫn với gia đình ông Lợi.

Trong lúc xô xát, Thú rút con dao tự chế trên vách tường nhà ông Lợi.

Thấy vậy, bị can đã giật con dao rồi đâm nhiều nhát khiến Thú tử vong.