Thanh niên ra tù được 5 tháng lại đi ăn trộm

Dù có 5 tiền án, một tiền sự và mới ra tù tháng 11/2022, Trương Thái Phiên (22 tuổi, ở Quảng Nam) tiếp tục trộm hơn một cây vàng của người dân đem bán.

Trương Thái Phiên. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam đang tạm giữ hình sự Trương Thái Phiên (22 tuổi, ở xã Bình Minh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 2/4, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận trình báo của ông P.V.A. (62 tuổi, ở xã Bình Sa) về việc bị mất trộm 1,2 cây vàng 9999 và một số tiền mặt để trong tủ quần áo.

Qua xác minh, Công an huyện Thăng Bình phát hiện Trương Thái Phiên có biểu hiện nghi vấn, nên triệu tập làm việc. Phiên là người thuộc diện quản lý của công an huyện do có 5 tiền án, một tiền sự về tội Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm ngoan cố, khai báo quanh co và không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, từ những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, nghi phạm này đã thừa nhận việc trộm cắp vàng nhà ông A. và bán cho các cửa hiệu.

Công an huyện Thăng Bình đã thu hồi được một lắc tay (3 chỉ vàng) mà Phiên đã bán tại hiệu vàng N.H. ở Kế Xuyên, xã Bình Trung.

Theo đại tá Trần Văn Xuân, trưởng Công an huyện Thăng Bình, nghi phạm Phiên vừa ra tù vào tháng 11/2022 đã tiếp tục phạm tội. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.