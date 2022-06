Thanh niên ở Đồng Nai tử vong nghi do trúng đạn

Thấy nam thanh niên ngã xuống đường, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện cơ thể nạn nhân có vết thương nghi do trúng đạn.

Sáng 27/6, Công an TP Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường vụ một thanh niên tử vong nghi do bị bắn.

Rạng sáng cùng ngày, người dân đi trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, phát hiện anh Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ địa phương) ngã xe.

Chạy tới kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân bất tỉnh, trên người có vết thương nghi do trúng đạn. Sang được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để truy xét nghi phạm gây án.