Thanh niên nghi ‘ngáo đá’ mắc kẹt giữa vách tường

Một thanh niên có biểu hiện bất thường bị mắc kẹt giữa vách tường nhà dân ở Bình Dương, lực lượng chức năng sau đó phải cắt tường giải cứu.

Sáng nay (21/3), Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết lực lượng thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH của đơn vị này vừa giải cứu thành công một thanh niên bị mắc kẹt giữa vách tường.

Lực lượng chức năng tiếp cận giải cứu thanh niên mắc kẹt. Ảnh: L.N.

Theo đó, vào tối 20/3, một nam thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo vào một quán cơm ở phường An Phú, TP Thuận An, rồi trèo lên mái nhà la hét. Trong lúc la hét thì người này bất ngờ bị rơi xuống vách tường tiếp giáp với nhà dân kế bên rồi mắc kẹt bên trong.

Phát hiện sự việc, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thuận An sau đó đã phối hợp với Công an phường An Phú đến hiện trường, dùng thiết bị chuyên dụng cắt thủng bức tường. Sau khoảng 20 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận và đưa được nam thanh niên này ra ngoài an toàn.

Tại thời điểm được giải cứu, thanh niên này vẫn liên tục la hét, chống cự lực lượng chức năng, có biểu hiện “ngáo đá”.