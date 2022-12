Thanh niên mang hơn 30 kg pháo nổ đi bán ở TP.HCM

Mang hơn 30 kg pháo nổ đi bán để kiếm lời, nam thanh niên 22 tuổi bị trinh sát Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, bắt giữ.

Cảnh bị cảnh sát bắt giữ cùng hơn 30 kg pháo nổ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 29/12, Công an quận Phú Nhuận đang tạm giữ Phạm Đình Minh Cảnh (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an TP.HCM và Ban chỉ huy Công an quận Phú Nhuận về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhất tội phạm về pháo nổ, đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính phát hiện Cảnh mua bán pháo nổ nên lên kế hoạch bắt giữ.

Khoảng 11h30 ngày 28/12, cảnh sát kiểm tra Phạm Đình Minh Cảnh (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân) khi thanh niên này đang mang pháo đi giao cho khách trên đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 14 hộp pháo hoa và 522 viên pháo bi. Kết quả giám định cho thấy tất cả là pháo nổ, trọng lượng 30,8 kg.

Cảnh khai mua số pháo nổ trên từ biên giới và mang đi bán cho khách để kiếm lời. Vụ việc được Công an quận Phú Nhuận mở rộng điều tra.

Thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra các vụ nổ nghi do xuất phát từ pháo làm nhiều người thương vong. Do đó, Công an quận Phú Nhuận khuyến cáo người dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán để không gây nguy hiểm cho tính mạng con người và vi phạm pháp luật.