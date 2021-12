Thanh niên giao gà sát hại người phụ nữ lớn tuổi

Mâu thuẫn trong việc trả tiền mua dâm, thanh niên giao gà bóp cổ người phụ nữ đến chết rồi cướp tài sản của nạn nhân.

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Minh Nhựt (26 tuổi, ngụ TP Dĩ An) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Minh Nhựt bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Ảnh: T.K.

Theo cảnh sát, khoảng 18h ngày 2/12, Nhựt đi giao gà về thì điện thoại cho bà Y. (56 tuổi, ngụ TP Hà Nội) để hỏi mua dâm tại nhà trọ của nạn nhân ở TP Dĩ An.

Sau khi vui vẻ xong, Nhựt xảy ra mâu thuẫn với bà Y. về việc trả tiền nên bóp cổ khiến người phụ nữ tử vong.

Gây án xong, Nhựt lấy 2 chiếc điện thoại iPhone của bà Y. rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Dĩ An bắt giữ Nhựt vào tối 3/12.