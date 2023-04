Thanh niên giả dạng an ninh hàng không ghi hình trái phép tại sân bay

An ninh trật tự Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản với nhóm thanh niên định ghi hình chương trình giải trí tại sân bay mà không xin phép.

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, lúc 8h30 ngày 6/4, tại khu vực quầy Cà phê +84, sảnh công cộng ga đến trong nước của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, An ninh trật tự Quốc nội tuần tra khu vực đã phát hiện nhóm thanh niên đang chuẩn bị ghi hình chương trình giải trí để phát trên YouTube.

Nhóm này có 3 nam và 2 nữ, trong đó có N.T.H. (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đang mặc đồng phục An ninh soi chiếu của lực lượng An ninh hàng không, cùng 2 nam thanh niên là L.ĐT (sinh năm 1994) và N.T.P (sinh năm 1998) đang sử dụng máy camera nhãn hiệu Sony chuẩn bị ghi hình.

Qua kiểm tra giấy tờ liên quan, nhóm thanh niên không xuất trình được giấy phép quay phim của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đặc biệt, N.T.H. mặc đồng phục của lực lượng An ninh soi chiếu nhưng thực tế không công tác tại Trung tâm An ninh hàng không của Cảng HKQT Tân Sơn nhất. Người này là diễn viên quay cảnh “Người ấy là ai”.

Xét thấy hành vi của nhóm thanh niên trên đã vi phạm quy định về an ninh hàng không tại Cảng, lực lượng An ninh trật tự Quốc nội đã mời nhóm thanh niên về văn phòng làm việc, lập hồ sơ cảnh cáo nhắc nhở, đồng thời thu hồi bộ đồng phục An ninh hàng không của H. và yêu cầu nhóm thanh niên trên cam kết không tái phạm, phải xin phép đầy đủ khi thực hiện tác nghiệp với sự chứng kiến của Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Theo Thông tư 41/2020 của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, việc ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế quy định, hoặc tại các điểm kiểm tra an ninh hàng không hay trong nơi làm việc của cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng hàng không phải được đơn vị chủ quản cho phép bằng văn bản.

Trừ các trường hợp: Việc ghi âm, ghi hình thông tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước thực hiện theo các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; Ghi âm, ghi hình tại phòng chờ lên tàu bay, chờ lấy hành lý mà không phải điểm kiểm tra an ninh hàng không; Cơ quan quản lý Nhà nước, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không ghi âm, ghi hình phục vụ công vụ theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao.