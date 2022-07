Thanh niên gây ra 3 vụ giật điện thoại trong chưa đầy một giờ

Mượn xe máy của bạn chưa đầy 45 phút, Thành đã cướp được 3 chiếc điện thoại. Thanh niên này không ngờ, chiếc điện thoại của nạn nhân khiến đối tượng sớm bị công an bắt giữ.

Ngày 30/7, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang ,cho biết đã làm rõ nghi phạm cướp điện thoại của người phụ nữ đang đi bộ, xảy ra vào tối 28/7.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 28/7, chị Triệu Thị Minh Châu (SN 2003, trú xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, hiện thuê trọ tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đang đi bộ về nhà trọ, đến đoạn đường gom thuộc địa phận xã Phương Liễu, thì bị nam thanh niên đeo khẩu trang đi xe máy áp sát cướp chiếc điện thoại iPhone XS Max.

Đây là chiếc điện thoại chị Châu mua vào tháng 10/2020 với giá 12 triệu đồng. Qua định vị, chị Châu biết được chiếc điện thoại đang ở địa bàn xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

Đối tượng Phạm Ngọc Thành.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nội Hoàng phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Dũng, nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Chỉ sau ít giờ đồng hồ, Công an đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên là Phạm Ngọc Thành (SN 1998, HKTT: thôn Phố Mới, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Phạm Ngọc Thành khai nhận, trong khoảng thời gian từ 20h đến 20h45 ngày 28/7, thanh niên này lần lượt cướp giật 3 chiếc điện thoại gồm chiếc Vivo màu xám, chiếc Iphone XS Max màu trắng và chiếc Redmi 9A màu xanh của 2 người phụ nữ và thanh niên tại thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh.

Ngoài ra, Công an huyện còn thu giữ khẩu súng ngắn bằng kim loại màu xám dài khoảng 20 cm, loại súng bắn bi sắt do Vi Thiện Sơn (SN 1995, trú xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) để tại quán bia 228 ở tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang do Sơn làm chủ.

Sơn là bạn của Phạm Ngọc Thành, Sơn cho Thành mượn chiếc môtô Yamaha Jupiter MX, BKS: 12X1-153.80 để làm phương tiện đi gây án vào ngày 28/7. Toàn bộ tài sản Thành cướp giật được đã tự nguyện giao nộp lại cho Công an xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an huyện Yên Dũng bàn giao khẩu súng trên cho Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đồng thời bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Thành và các tài liệu, chứng cứ có liên quan cho Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để giải quyết theo thẩm quyền.