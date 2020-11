Thanh niên được cứu khi định nhảy cầu sông Hàn

Phát hiện chàng trai có ý định nhảy cầu sông Hàn, một công an phường đã kịp thời khống chế và hô hoán người dân đang đi đường giúp đỡ.

Chia sẻ với Zing, sáng 4/11, đại diện công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao người có ý định nhảy cầu sông Hàn cho gia đình khuyên nhủ, động viên.

Trước đó, khoảng 15h ngày 3/11, trên đường đi công tác, đến giữa cầu sông Hàn, đại úy Huỳnh Đức Vinh - cán bộ công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà phát hiện 1 nam thanh niên đang leo ra ngoài lan can giữa cầu, có ý định nhảy xuống.

Nam tài xế giúp công an phường cứu nam thanh niên định nhảy cầu tự tử. Ảnh: Tuổi trẻ công an Đà Nẵng.

Ngay lập tức, đại úy Vinh dừng xe, kịp thời khống chế, giữ chặt người này và hô hoán dân đi đường, cầu cứu sự hỗ trợ.

Chứng kiến sự việc, anh Võ Văn Sơn (sinh năm 1973, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), đang là xe ôm công nghệ, nhanh chóng chạy tới, đưa người này vào nơi an toàn.

Đại úy công an và nam tài xế trấn an, động viên chàng trai để ổn định tinh thần. Ngay sau đó, anh Vinh gọi điện về đơn vị nhờ hỗ trợ.

Nhận được thông báo, công an phường An Hải Bắc cử 2 cán bộ xuống hiện trường, đưa người và phương tiện về trụ sở.

Tại công an phường, qua thăm hỏi, người này trình bày do buồn chán chuyện gia đình nên nảy sinh ý định nhảy sông.

Công an phường An Hải Bắc đã lập hồ sơ bàn giao người và tài sản lại cho gia đình quản lý. Đồng thời, đại diện công an phường đã biểu dương tinh thần của tài xế Võ Văn Sơn.

Trước đó, tối 11/6, nhiều người lưu thông trên cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) chứng kiến một cô gái đứng ở phía ngoài lan can, trên thành cầu, có ý định nhảy xuống sông Hàn.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát cùng người dân đã vận động, thuyết phục, đồng thời cho canô sẵn sàng bên dưới để đề phòng tình huống xấu.

Sau gần 30 phút vận động, cô gái đã từ bỏ ý định. Theo công an phường Nại Hiên Đông, các lực lượng đã liên hệ được với gia đình, mẹ của cô gái đã đến đưa về nhà.

Ngày 27/11/2019, một thượng úy công an phường Minh Khai (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã bị gãy mũi khi cố gắng cứu nam thanh niên định nhảy cầu Hoàng Văn Thụ.

Tại cơ quan công an, người định nhảy cầu cho biết tên là Vũ Hữu C. (24 tuổi, ngụ huyện Thủy Nguyên). Do bức xúc việc cá nhân, C. đã không làm chủ được mình nên có ý định nhảy cầu.