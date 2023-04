Thanh niên dùng xà beng tấn công cảnh sát

Trong lúc lực lượng công an vận động và giải thích, Trần Lợi (24 tuổi, ở Quảng Nam) mở cửa phòng, dùng xà beng tấn công, khiến đại úy Trần Công Vương bị thương ở cánh tay.

Nghi phạm Trần Lợi. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 30/3, Công an huyện Nam Trà My, Quảng Nam, đang tạm giữ hình sự đối với Trần Lợi (24 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Mai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 25/3 do mâu thuẫn, Lợi dùng rựa rượt đuổi, đập phá xe máy của của ông N.T.V. (người địa phương).

Nhận tin báo, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Công an xã Trà Mai có mặt tại hiện trường và đưa Lợi về làm việc. Tuy nhiên, Lợi không chấp hành, chốt cửa ở trong phòng.

Trong lúc lực lượng công an vận động và giải thích, Lợi bất ngờ mở cửa phòng, dùng xà beng tấn công, khiến đại úy Trần Công Vương, trưởng Công an xã Trà Mai bị thương ở cánh tay.

Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa Lợi đưa về trụ sở làm việc.

Đại úy Vương được đưa đi cấp cứu, kết quả trưng cầu giám định, tỷ lệ thương tích là 2%.