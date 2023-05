Thanh niên có lệnh truy nã bị bắt khi đi làm hộ chiếu

CQĐT cáo buộc Bùi Trần Hưng thuê 2 ôtô rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tiền. Sau thời gian bỏ trốn, anh ta bị bắt tại nơi làm hộ chiếu.

Ngày 26/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng Công an TP Vĩnh Yên vừa bắt giữ Bùi Trần Hưng (22 tuổi, trú huyện Bình Xuyên) theo lệnh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bùi Trần Hưng. Ảnh: CA Vĩnh Phúc.

Hưng bị lực lượng chức năng phát hiện và giữ lại hôm 24/5, khi anh ta đến bộ phận một cửa để làm thủ tục cấp hộ chiếu.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 2/2022, Hưng thuê 2 ôtô của anh Quý (ở huyện Mê Linh, Hà Nội) để đi lại. Sau đó, Hưng mang cầm cố các phương tiện này với tổng số tiền 340 triệu đồng.

Giữa năm 2022, Hưng chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên rồi rời nơi cư trú. Vào cuộc điều tra, Công an TP Vĩnh Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hưng. Bị can bỏ trốn và thường xuyên thay đổi địa điểm, nên CQĐT truy nã đặc biệt.