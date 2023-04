Thanh niên chạy xe thả 2 tay đổ đèo Hải Vân để quay TikTok

Một người tử vong do xô xát sau khi chơi bi-a

0

Sáng 2/4, đại diện Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa 2 người bạn, sau đó một người tử vong do bị ngã xuống đường.