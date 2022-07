Thanh niên cầm dao gây náo loạn ở Nha Trang

Đi nhậu về, Bình gây sự với du khách đang lưu trú tại khách sạn của gia đình. Người này sau đó cầm dao chém loạn xạ khiến một người bị thương.

Chiều 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tạm giữ hình sự Trần Quang Nguyễn Hòa Bình (40 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Cảnh sát đọc lệnh tạm giữ Trần Quang Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 17/7, sau cuộc nhậu, Bình chửi mắng một du khách lưu trú tại khách sạn của gia đình. Sau đó, người đàn ông này gây sự với nhân viên quán nem trên đường Lê Lợi, TP Nha Trang.

Sau khi được người thân can ngăn, Bình vào trong nhà lấy dao dọa chém nhân viên quán nem khiến anh này bỏ chạy.

Tìm người này để chém nhưng không thấy, Bình chém anh Lê Đại Lộc (cũng là nhân viên quán nem) bị thương ở tay trái và đầu.

Chưa dừng lại, khi quay về khách sạn, nghi can còn túm tóc, dọa chém một nữ du khách. Bình sau đó cầm dao rượt chém những người can ngăn, chửi bới làm cả khu phố náo loạn.

Nhận tin báo, Công an TP Nha Trang phối hợp với Công an phường Xương Huân vây bắt nghi can, thu giữ hung khí.

Cơ quan CSĐT đang trưng cầu giám định thương tật của nhân viên quán nem để củng cố hồ sơ xử lý.