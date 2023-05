Thanh niên bị truy nã trốn trong quán game

Sau gần 3 tháng trốn lệnh truy nã, nam thanh niên 20 tuổi bị cảnh sát bắt giữ tại quán game ở Hà Nội.

Ngày 17/5, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội), vừa bàn giao bị can Nguyễn Như Lanh (20 tuổi, quê Hà Nam) cho Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) điều tra cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, ngày 24/2, Nguyễn Như Lanh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng ra quyết định truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng.

Giữa tháng 5, lực lượng chức năng phát hiện Lanh xuất hiện tại quán game trên phố Đốc Ngữ (phường Liễu Giai) nên bắt giữ. Sau đó, Công an huyện Kim Bảng di lý người này về Hà Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Điều 318 Bộ luật Hình sự quy định người bị kết tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.