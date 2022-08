Thanh niên bị chủ nhà bắt quả tang khi vừa trộm tiền

Bành Văn Khánh Đăng (20 tuổi, ở tỉnh An Giang) nghiện ma túy, nên lẻn vào nhà dân trộm tiền thì bị gia chủ bắt quả tang.

Ngày 2/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Bành Văn Khánh Đăng (20 tuổi, ở huyện Chợ Mới) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Bành Văn Khánh Đăng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Tại cơ quan điều tra, Đăng khai do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nên nảy sinh ý định trộm cắp. Tối 13/7, Đăng mang theo dụng cụ và đột nhập vào nhà dân ở xã Long Điền B.

Đăng lục soát và lấy trộm hơn 13 triệu đồng, chuẩn bị tẩu thoát thì vợ chồng chủ nhà về đến phát hiện nên tri hô.

Đăng bỏ chạy khoảng 200 m, thì vợ chồng chủ nhà đuổi kịp, sau đó cùng người dân bắt giữ, bàn giao cho cảnh sát. Qua điều tra của cảnh sát, Đăng từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.