Thanh niên 20 tuổi bị tông chết sau concert Taylor Swift được hỗ trợ

Người hâm mộ Taylor Swift quyên góp 100.000 USD để giúp gia đình lo hậu sự cho Jacob Lewis sau khi anh qua đời.

Page Six đưa tin hồi cuối tuần qua, sau khi tham dự chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift ở Houston (Mỹ), Jacob Lewis, 20 tuổi, lái xe trở về nhà nhưng không may xe bị chết máy, khiến anh phải bước xuống đẩy xe vào lề đường.

April Bancroft, em gái Lewis, vẫn ngồi ở ghế lái để điều khiển chiếc Buick màu đỏ. Trong lúc đó, một người đàn ông say xỉn đã lạng lách và đâm xe vào Lewis. Nạn nhân tử vong tại chỗ còn thủ phạm gây tai nạn được xác nhận là Alan Bryant Hayes, 34 tuổi, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguồn tin từ cảnh sát Houston cho biết Hayes hiện bị bắt giữ và chờ ngày lãnh án tù. Người đàn ông này bị kết tội lái xe trong tình trạng say xỉn.

Jacob Lewis bị xe tông chết sau khi xem buổi hòa nhạc của Taylor Swift. Ảnh: Page Six.

Steve Lewis, cha của nạn nhân, không giấu được nỗi đau khi trả lời phỏng vấn USA Today. Ông nói: "Thằng bé là một vầng sáng rực rỡ, đã chạm đến trái tim nhiều người. Gia đình chúng tôi phải cố gắng vượt qua sự mất mát to lớn này".

Trong mắt mẹ, Jacob Lewis là "thanh niên tuyệt vời có tình yêu với Pokemon, trò chơi điện tử và âm nhạc". Bà bày tỏ: "Mọi người đều nói rằng con trai tôi có những cái ôm ấm áp vì thằng bé cao hơn tất cả. Jacob cao đến 1,95 m nhưng không bao giờ khiến bất kỳ ai cảm thấy nhỏ bé".

Trong khi đó, April cũng kể về khoảnh khắc cuối cùng với người anh trai xấu số. Cô chia sẻ đoạn video hòa mình vào buổi hòa nhạc của Taylor Swift trước khi xảy ra tai nạn kinh hoàng.

Sau khi Jacob Lewis qua đời, cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift quyên góp hơn 100.000 USD cho gia đình Jacob để lo hậu sự cho thanh niên xấu số.