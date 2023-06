Thanh niên 19 tuổi chuyên cung cấp khí cười cho các quán bar

Nam thanh niên 19 tuổi mua các bình khí cười, bóng cười về cất giấu rồi bán lại cho các quán bar, nhà nghỉ, karaoke ở TP Biên Hòa để kiếm lời.

Các bình khí cười được tìm thấy tại nơi ở của P. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 5/6, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang lập hồ sơ, xử lý N.N.P. (19 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về hành vi mua bán bình khí cười (N20) và bóng cười trên địa bàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc xử lý tình trạng mua bán trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai (PC04) phát hiện P. kinh doanh trái phép bình khí N20, vỏ bóng cười, thuốc lá điện tử và cung cấp cho các quán bar, pub, karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn TP Biên Hòa.

Sau thời gian theo dõi, khuya 2/6, Phòng PC04 phối hợp Công an phường Tân Biên phát hiện N.H.S. (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) chạy xe máy mang bình khí N20, vỏ bóng cao su đi giao cho khách nên đã đưa về trụ sở để làm việc. Bước đầu, S. khai nhận số hàng trên là do P. chỉ đạo đem ra khu vực công viên 30 Tháng 4, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, để bán cho khách với số tiền 1,5 triệu đồng/bình.

Sau đó, cảnh sát kiểm tra căn nhà của P. thuê ở phường Hố Nai, thu giữ 35 bình khí N2O, 300 vỏ bóng cười, 10 hộp thuốc lá điện tử hiệu Boommax; 20 đèn laser các loại, 2 xe máy và ôtô. Kiểm tra trên ôtô, nhà chức trách thu giữ thêm 400 vỏ bóng cười.

Bị mời làm việc, P. khai hoạt động kinh doanh mua bán bình khí khí cười và vỏ bóng cười từ tháng 1. Nam thanh niên thường mua “hàng” của một người không rõ lai lịch, sau đó đem về cất giấu và bán lại kiếm lời.

Phòng PC04 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng tang vật cho Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý P. theo quy định của pháp luật.