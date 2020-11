Thanh niên 19 tuổi bị sát hại giữa đêm

Vì mâu thuẫn tình cảm, Sủ bị một thiếu niên ở làng bên sát hại lúc nửa đêm.

Ngày 26/11, Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đang điều tra một vụ án mạng xảy ra tại huyện Văn Chấn.

Sủ bị sát hại lúc nửa đêm. Ảnh: Đ.X.

Theo lãnh đạo UBND xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, nạn nhân là anh Hảng A Sủ (19 tuổi), bị sát hại khoảng 1h ngày 24/11.

Nghi can được xác định là người ở cùng thị trấn. Sau khi gây án, nghi can bỏ trốn lên rừng và bị công an sở tại bắt giữ vào chiều 24/11. Danh tính người này chưa được tiết lộ.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn tình cảm", lãnh đạo xã Suối Giàng cho hay.