‘Thánh ma túy’ - diễn xuất cứu kịch bản cũ kỹ

Loạt phim “Narco-Saints” gây chú ý nhờ quy tụ dàn diễn viên tên tuổi và đề tài hấp dẫn. Tuy nhiên, kịch bản phim còn dàn trải, chưa thực sự mới lạ để tạo ấn tượng mạnh.

Thể loại: Hình sự, hành động, giật gân

Đạo diễn: Yoon Jong Bin

Diễn viên: Ha Jung Woo, Hwang Jung Min, Park Hae Soo

Đánh giá: 6.5/10

(*) Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Nghe theo lời một người bạn, In Gu (Ha Jung Woo) ôm mộng đổi đời bằng cách rời Hàn Quốc đến Suriname để khởi nghiệp bán cá đuối. Đáng tiếc, anh chẳng biết mảnh đất này vốn là nơi “lành ít dữ nhiều”.

Tại quốc gia Nam Mỹ, hai băng xã hội đen gốc Á đang tác oai tác quái. Một bên là trùm ma túy Jeon Yo Hwan (Hwang Jung Min), hiện độc quyền kinh doanh cocaine. Bên kia là nhóm người Hoa do Trần Chấn (Trương Chấn) cầm đầu, luôn tìm cách “soán ngôi” phe Hàn Quốc.

Rất nhanh chóng, In Gu rơi vào cuộc chiến của hai băng đảng tội phạm lúc nào không biết. Để an toàn về nước gặp gia đình, anh chấp nhận lời đề nghị bất ngờ từ phía Choi Chang Ho (Park Hae Soo) - đang làm nhân viên Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).

“Bình mới rượu cũ”

Loạt phim Narco-Saints (Tựa Việt: Thánh ma túy) gồm 6 tập, xoay quanh hành trình In Gu phối hợp Chang Ho tìm cách dụ Yo Hwan rơi vào bẫy do NIS chuẩn bị sẵn. Từ đó, cảnh sát có lý do để bắt trùm tội phạm và triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Tên phim gợi nhớ 2 series hình sự nổi tiếng là Narcos (2015-2017) và Narcos: Mexico (2018-2021). Dù có nội dung hoàn toàn độc lập, loạt phim của Hàn vẫn có nhiều điểm tương đồng với 2 tác phẩm do Mỹ hợp tác sản xuất. Chẳng hạn như nội dung kể về cuộc chiến chống ma túy, kịch bản đan xen những màn đấu trí giữa hai phe cảnh sát - tội phạm, hay sự xuất hiện của Lực lượng chống ma túy đến từ Mỹ (DEA).

In Gu (Ha Jung Woo) phối hợp với Chang Ho (Park Hae Soo) để bắt trùm ma túy ở Suriname.

Tuy nhiên, hành trình In Gu làm gián điệp hai mang lại có hơi hướm Vô gián đạo (Infernal Affairs) - tác phẩm hình sự nổi tiếng của Hong Kong ra mắt năm 2002, từng được Mỹ làm lại với tên The Departed (2006). Bên cạnh đó, nhiều cảnh quay cũng đậm chất bạo lực, gợi nhớ dòng phim xã hội đen xứ Hương Cảng cuối thập niên 1990 đầu 2000.

Từ “Saints” (Thánh) trong nhan đề lại ám chỉ trùm ma túy Jeon Yo Hwan - phản diện chính trong phim. Nhân vật luôn lợi dụng tôn giáo lừa gạt dân chúng, đội lốt mục sư truyền đạo để buôn bán cocaine. Yếu tố này giúp phim tách biệt so với các tác phẩm nói trên, cũng là một hướng đi khá hay, có nhiều đất để khai thác.

Bên cạnh đó, bối cảnh Suriname giúp phim khác lạ so với phần lớn tác phẩm gắn mác Hàn Quốc. Đất nước Nam Mỹ được mô tả như “thiên đường” của tội phạm, với hơn nửa dân số tham gia buôn bán ma túy. Đây cũng là quốc gia đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, vỏn vẹn chỉ hơn 160.000 km² nhưng có một nửa diện tích là rừng.

Dự án là series đầu tay của đạo diễn Yoon Jong Bin. Anh từng thực hiện một số phim điện ảnh được đánh giá cao về đề tài gián điệp, tội phạm như Nameless Gangster: Rules of The Time (2012), The Spy Gone North (2018).

Với kinh nghiệm làm phim gần 20 năm, đạo diễn thổi được chất điện ảnh vào một tác phẩm truyền hình. Anh tận dụng các đặc trưng của Suriname để tạo sự mới mẻ cho phim. Nhiều cảnh quay tận dụng flycam hợp lý, cho người xem cái nhìn toàn cảnh về sự kỳ vĩ và hiểm hóc của vùng đất Nam Mỹ.

Nhà làm phim phát huy thế mạnh trong những cảnh các nhân vật đối đầu. Anh chỉ đạo tốt dàn diễn viên hạng A, mang lại những màn hội thoại căng thẳng, nhiều kịch tính. Các phân đoạn đấu súng, rượt đuổi cũng duy trì được cảm giác hồi hộp cần có của một tác phẩm hình sự.

Bối cảnh Nam Mỹ giúp phim khác biệt so với nhiều tác phẩm Hàn Quốc khác.

Kịch bản thiếu sáng tạo

Điểm trừ lớn của phim là kịch bản còn dàn trải. Nội dung đơn giản, không có nhiều yếu tố bất ngờ nhưng các biên kịch lại kéo ra thành 6 tập. Diễn biến các tập đầu hơi chậm, chủ yếu thiên về giới thiệu nhân vật và trò chơi “mèo vờn chuột” giữa các phe phái.

Thực tế, kịch bản được lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, do chính đạo diễn Yoon Jong Bin chấp bút cùng Kwon Sung Hui - biên kịch The Spy Gone North.

Bộ đôi quá tập trung vào phần thoại nhưng lại chưa nghĩ ra được nhiều nút thắt gay cấn. Các tình huống được sắp đặt cũng đơn giản, chưa khác biệt nhiều so với các tác phẩm cùng dòng.

Kịch bản đi vào lối mòn của phim Hàn khi cố gắng thêm thắt yếu tố tình cảm gia đình để lấy nước mắt khán giả. Đơn cử, mỗi khi In Gu gọi điện về nhà gặp vợ, các con anh luôn nhìn về phía mẹ với ánh mắt buồn bã, khao khát được gặp cha.

Hay một số “con tin” bị nhóm tội phạm giam giữ cũng có những bi kịch riêng, khiến In Gu mủi lòng, mong muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, các yếu tố trong phim còn được khai thác chưa tới, đôi khi tạo cảm giác thừa thãi và lặp lại.

Tuyến nhân vật tội phạm cũng được xây dựng khá ngốc nghếch, phần nào khiến phim giảm kịch tính. Phản diện chính Jeon Yo Hwan xuất hiện khá ấn tượng ở đầu phim nhưng càng về cuối lại càng đuối sức, không suy luận kỹ càng trước khi hành động mà tự rơi vào bẫy một cách dễ dàng.

Kịch bản chưa tạo ra được nhiều tính huống hóc búa, khó gỡ trong suốt 6 tập phim.

Chưa kể, mốc thời gian năm 2009 ít nhiều gây cản trở đến tính sáng tạo của các biên kịch. In Gu và Chang Ho chủ yếu trao đổi qua tin nhắn và điện thoại đời cũ, sử dụng thiết bị dò sóng nghe lén đơn giản. Do đó, yếu tố công nghệ gần như không được khai thác trong phim.

Bên cạnh đó, các biên kịch chưa giải quyết một số vấn đề đặt ra từ đầu. Điển hình là những con chiên ngoan đạo bị nhóm tội phạm Hàn Quốc giam giữ như con tin.

Đến tập 5, kịch bản lồng ghép cú twist để chuyển hướng, đồng thời tạo bàn đạp đẩy khán giả bước vào cuộc chiến ở tập cuối. Song, cách xây dựng còn hơi gấp gáp và quen thuộc, không những không tạo bất ngờ mà còn khiến tính logic của câu chuyện bị suy giảm.

Hai nam chính cứu phim

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, nổi bật là tài tử Ha Jung Woo (Along with the Gods) và Hwang Jung Min (Veteran, The Wailing). Cả hai đều là những cái tên bảo chứng phòng vé, lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một series ở hai tuyến đối nghịch.

Đặc biệt, phim đánh dấu sự trở lại của Ha Jung Woo sau 2 năm không đóng phim và scandal đời tư năm 2021. Trước đây, anh vốn là cộng sự thân thiết của Yoon Jong Bin, từng xuất hiện trong 4/5 dự án điện ảnh do đạo diễn cầm trịch.

Chính vì vậy, bộ đôi phối hợp ăn ý trong từng cảnh quay. Đạo diễn họ Yoon luôn biết cách tôn diễn viên, tạo nhiều đất để Ha Jung Woo tỏa sáng. Đôi lúc, tài tử tạo cảm giác vai diễn còn đơn giản, quá dễ so với khả năng của anh.

Trong khi đó, Hwang Jung Min thực sự “lột xác” với vai phản diện Jeon Yo Hwan. Ngôi sao trở thành gã tội phạm vừa máu lạnh, độc ác lại vừa ranh mãnh, khó lường. Trong một số phân đoạn, anh dễ gây cảm giác “nổi da gà” với phần trình diễn ấn tượng từ ánh mắt cho đến cử chỉ.

Nếu phải so sánh, diễn xuất hai tài tử đều không có điểm chê nhưng nhân vật của Hwang Jung Min có phần phức tạp hơn Ha Jung Woo. Sự xuất hiện của cả hai chính là yếu tố then chốt làm nên sự hấp dẫn xuyên suốt 6 tập phim.

Diễn xuất của Ha Jung Woo (trái) và Hwang Jung Min (phải) giúp phim giữ được độ lôi cuốn nhất định.

Trái lại, sự xuất hiện của Park Hae Soo - ngôi sao Squid Game (2021) - trong phim khá mờ nhạt so với hai đồng nghiệp. Vai diễn của anh cũng đơn giản, không có nhiều đất để thể hiện kỹ thuật diễn xuất. Tương tự, Trương Chấn vào vai thủ lĩnh nhóm tội phạm nhưng ngốc nghếch, thích dùng tay chân hơn động não. Sự một màu khiến hai nhân vật không để lại nhiều ấn tượng, hoàn toàn đáng quên nếu không phải do các ngôi sao nổi tiếng đảm nhận.

Bên cạnh đó, phim còn có sự xuất hiện của Yoo Yeon Seok - ngôi sao Hospital Playlist (2020) - và Jo Woo Jin - được biết đến nhiều qua Goblin (2017). Hai diễn viên vào vai tay sai đắc lực của trùm ma túy Yo Hwan nhưng với hình ảnh trái ngược: Một kẻ điển trai và thiên về tính toán; kẻ kia cộc cằn, có phần khó ưa và thích dùng bạo lực.

Tuy nhiên, kịch bản chưa khai thác hết tiềm năng của các nhân vật. Vai diễn David của Yoo Yeon Seok có thể được xây dựng theo hướng thông minh hơn, tạo thành một gã tội phạm nguy hiểm, khó đoán tương tự nhân vật Giáo sư (Álvaro Morte) trong loạt phim nổi tiếng Money Heist (2017-2021). Vai Byeon Ki Tae của Jo Woo Jin thì vẫn theo mô-típ quen thuộc, không có nhiều đặc biệt.

Nhìn chung, Narco-Saints vẫn là một series đậm tính giải trí. Diễn xuất của dàn diễn viên kinh nghiệm giúp câu chuyện giữ được độ lôi cuốn nhất định. Sau nhiều diễn biễn, tập cuối thiên về hành động, khép lại series bằng cái kết thực sự kịch tính.

Tuy nhiên, tác phẩm có thể tốt hơn nếu có phần kịch bản chặt chẽ và mới mẻ. Phim vẫn chưa đủ nặng đô để chinh phục những ai yêu thích dòng phim hình sự, gián điệp.