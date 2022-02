Thành Long rước đuốc tại khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Thành Long là ngôi sao điện ảnh duy nhất tham gia Lễ rước đuốc tại Thế vận hội mùa đông 2022. Ngoài ra, giới nghệ sĩ còn có MC Táp Bối Ninh, diễn viên kịch Bộc Tồn Hân.

Sina đưa tin lễ khai mạc Olympic 2022 diễn ra vào tối 4/2 tại sân vận động quốc gia Bắc Kinh, Trung Quốc. Trước đó, ngày 3/2, nhiều vận động viên, những người có ảnh hưởng lớn đã tham gia Lễ rước đuốc, trong đó có Thành Long, MC Táp Bối Ninh.

Thành Long là người rước đuốc thứ 30, tại chặng đi qua Vạn Lý Trường Thành. Nam diễn viên nhận ngọn đuốc từ nhà vô địch Olympic, Ngô Tĩnh Ngọc. Thành Long là diễn viên điện ảnh duy nhất có vinh dự tham gia vào hành trình này.

"Vạn Lý Trường Thành là kỳ quan thế giới, niềm tự hào của đất nước. Tôi vinh dự, kiêu hãnh khi được tham gia rước đuốc tại đây", Thành Long chia sẻ.

Thành Long, Táp Bối Ninh trong Lễ rước đuốc Olympic 2022.

Trước đó, nghệ sĩ còn là đạo diễn MV của ca khúc chính thức Thế vận hội 2022 mang tên Cùng nhau hướng tới tương lai (Together for a Shared Future), cùng Tăng Chí Vỹ.

Tham gia hành trình còn có MC Táp Bối Ninh. Anh sinh năm 1976, được coi là MC số một của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV.

Diễn viên kịch Bộc Tồn Hân, 68 tuổi cũng có vinh dự tham gia Lễ rước đuốc. Bộc Tồn Hân là Chủ tịch Hiệp hội Nhà hát Trung Quốc (từ tháng 7/2015). Ông còn là thành viên của Đoàn kịch Nhà hát thử nghiệm Bắc Kinh. Ông thể hiện vai Tôn Sách trong Tam quốc diễn nghĩa (1994) và đóng vai Gia Cát Lượng trong Tam Quốc chí: Rồng tái sinh (Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon) ra mắt năm 2008.

Theo Sina, lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 diễn ra thành công, nhận được sự khen ngợi của khán giả. Sina đánh giá đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã đem đến bữa tiệc thị giác mãn nhãn với nhiều hình ảnh đẹp.

Theo Xinhua, đạo diễn Trương Nghệ Mưu sử dụng hình ảnh "hoa tuyết" để miêu tả các quốc gia tham gia Olympic: "Mỗi bông tuyết khác nhau, nhưng tụ lại thì thành mùa đông. Cũng như mỗi quốc gia, vận động viên có ngôn ngữ, ngoại hình khác nhau, nhưng đều hướng tới một mục tiêu đẹp đẽ", Trương Nghệ Mưu nói.

Theo đó, yếu tố "hoa tuyết" xuyên suốt chương trình, là linh hồn của buổi lễ. Bảng tên các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Olympic cũng được thiết kế thành hình hoa tuyết, dựa trên nghệ thuật thắt dây thủ công truyền thống Trung Quốc. Cuối chương trình, bảng tên của các nước được liên kết với nhau tạo thành hình bông tuyết khổng lồ.

Sau chương trình, các từ khóa "Khai mạc Olympic thật lãng mạn", "Trương Nghệ Mưu quá hiểu sự lãng mạn của người Trung Quốc" trở thành chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội.

Do đó, công chúng Trung Quốc nhiều người bày tỏ sự yêu mến với đạo diễn Trương Nghệ Mưu và muốn ra rạp ủng hộ bộ phim Tay súng bắn tỉa (Thư kích thủ) đang được công chiếu trong dịp Tết Nguyên đán 2022 của ông.