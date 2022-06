Thành Long chê phim đóng cùng Lý Liên Kiệt

Ngôi sao võ thuật Thành Long từng cảnh báo người hâm mộ rằng bộ phim “The Forbidden Kingdom” mình đóng cùng Lý Liên Kiệt có chất lượng không như ý.

Thành Long và Lý Liên Kiệt là những ngôi sao lớn nhất của dòng phim hành động võ thuật châu Á trong 30 năm qua. Trên màn ảnh, hai nghệ sĩ từng có cơ hội hợp tác trong một dự án kinh phí lớn. Tuy nhiên, kết quả của cái bắt tay giữa những huyền thoại lại chưa khiến người trong cuộc hài lòng.

Lời cảnh báo của Thành Long

Năm 2008, bộ phim The Forbidden Kingdom với Thành Long và Lý Liên Kiệt trong các vai diễn quan trọng đã được phát hành. Tác phẩm do Rob Minkoff đạo diễn từ kịch bản của John Fusco và Viên Hòa Bình đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật. Theo Box Office Mojo, bộ phim hợp tác giữa ba nền điện ảnh Mỹ, Hong Kong và Trung Quốc đại lục được đầu tư khoảng 55 triệu USD và thu về xấp xỉ 128 triệu USD từ phòng vé toàn cầu - khá khiêm tốn so với kinh phí bỏ ra.

Nội dung phim lấy cảm hứng từ danh tác Tây du ký của Ngô Thừa Ân, xoay quanh một thiếu niên (Michael Angarano) bị xuyên không về Trung Quốc cổ đại. Tại đây, cậu nhận sứ mệnh giải thoát cho một chiến binh huyền thoại. Nếu thất bại, chàng trai sẽ mắc kẹt tại quá khứ mãi mãi.

Đảm nhận vai mỹ hầu vương Tôn Ngộ Không là Lý Liên Kiệt, còn Thành Long thủ vai Túy Bát Tiên. Phim còn có sự góp mặt của hai nữ diễn viên Lưu Diệc Phi và Lý Băng Băng.

Tạo hình của Lý Liên Kiệt, Thành Long và Lưu Diệc Phi trong bộ phim.

Dù The Forbidden Kingdom được đầu tư công phu và sở hữu màn hợp tác được người hâm mộ dòng phim hành động võ thuật mong chờ, Thành Long lại bày tỏ sự không ưng ý với bản phim cuối. Hồi tháng 9/2007, hơn một năm trước thời điểm phim ra đời, ngôi sao đã ẩn ý về việc tác phẩm không như mong đợi.

Trong bài phỏng vấn với trang tin Xinhua News Agency của Trung Quốc, ngôi sao chia sẻ: “Bộ phim tôi vừa quay với Lý Liên Kiệt, The Forbidden Kingdom, thực ra không hay đến mức mọi người vẫn tung hô”. Sau đó, ông giải thích rằng tác phẩm được sản xuất theo thị hiếu của khán giả Bắc Mỹ thay vì Trung Quốc. Bởi vậy, người hâm mộ không nên đặt kỳ vọng quá cao.

“Khán giả Trung Quốc có thể không thích phim này. Giờ nếu tôi nói đây là một bộ phim hay, người ta sẽ tràn trề kỳ vọng vào nó. Kỳ vọng quá cao dẫn đến thất vọng tràn trề khi họ thực sự ra rạp thưởng thức tác phẩm”, Thành Long nói.

Thành Long và Lý Liên Kiệt chờ 20 năm để được đóng phim chung

Trong bài phỏng vấn với MTV News hồi 2008, Thành Long chia sẻ The Forbidden Kingdom giúp mình có cơ hội được làm việc với người bạn tốt, đồng thời là hậu bối Lý Liên Kiệt. Trước đó, ông đã ấp ủ dự định đóng phim cùng Lý Liên Kiệt trong nhiều thập kỷ, tuy nhiên chưa có cơ hội.

Thành Long chia sẻ vào tháng 4/2018: “Chúng tôi đã biết nhau hơn 30 năm, và từ 20 năm trước đã cố gắng tìm cơ hội đóng phim chung. Tôi đã gọi cậu ấy, và hai người bắt đầu thảo luận, rồi cậu ấy đồng ý. Sau đó, tôi viết kịch bản, Lý Liên Kiệt đọc và đồng tình. Tôi nói với công ty của mình hãy làm phim thôi, rồi bằng cách nào đó, kế hoạch làm phim không được thông qua”.

“Tôi hỏi ‘Tại sao?’ và họ nói ‘Vì nhà đầu tư muốn nắm bản quyền tác phẩm. ‘Ai muốn nắm bản quyền tác phẩm cơ?’, tôi hỏi. Nhà sản xuất quay cuồng giữa muôn nghìn câu hỏi ‘Golden Harvest muốn nắm bản quyền bộ phim’, ‘China Star muốn sở hữu bản quyền phim’, ‘Thế ai nắm bản quyền phát hành DVD’... Còn tôi, tôi chỉ muốn làm một bộ phim với Lý Liên Kiệt thôi”, ngôi sao phân trần.

Thành Long và Lý Liên Kiệt trên phim trường.

Trong cuộc phỏng vấn với Today, Thành Long không ngại ngần bày tỏ ông ghét kịch bản The Forbidden Kingdom, nhưng vẫn quyết làm chỉ vì có cơ hội được diễn cùng Lý Liên Kiệt: “Khi họ đưa tôi kịch bản, tôi nghĩ câu chuyện vớ vẩn gì thế này. Nhưng rồi họ nói với tôi Lý Liên Kiệt đã gật đầu, thế nên tôi đồng ý mà không nghĩ gì thêm”.

“Một lý do khác khiến tôi nhận lời đóng phim chính là đạo diễn. Tôi thích The Lion King và biết chắc rằng Rob Minkoff sẽ nhào nặn ra một tác phẩm giả tưởng khiến khán giả nhỏ tuổi thích thú. Và sự thật anh ấy đã làm được”, ngôi sao tiếp tục.

Thành Long cũng kể về trải nghiệm vào ngày khởi quay bộ phim với Lý Liên Kiệt: “Mọi người đều trầm trồ, nhưng chúng tôi thì không. Với cả hai, đó chỉ là dự án khác cần phải hoàn thiện, những ngày quay như bao ngày khác. Nhưng khi phim bấm máy, hàng triệu người xuất hiện, bao vây phim trường. Còn có cả các tay săn ảnh nữa. Mỗi ngày đều có các tay săn ảnh kéo tới, cố gắng chụp hình phim trường. Có thể họ chờ xem cảnh tôi và Lý Liên Kiệt đấm nhau”.