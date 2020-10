Thành Lê: 'Tôi có tư duy chiến đấu tốt hơn Martin Nguyễn'

Thành Lê cho rằng trận đấu sắp tới tại ONE Championship là cơ hội tốt để anh chứng minh kỹ năng trước nhà vô địch hạng lông Martin Nguyễn.

"Lợi thế lớn nhất của tôi trước Martin là khả năng di chuyển và IQ chiến đấu. Đó là 2 thứ luôn song hành trong tôi, chúng sẽ giúp tôi tạo ra sự khác biệt lớn ở trận đấu sắp tới", Thành Lê chia sẻ với Zing.

Hôm 5/10, Chủ tịch ONE Championship, ông Chatri Sityodtong xác nhận Martin Nguyễn và Thành Lê sẽ đối đầu trong trận tranh đai vô địch hạng lông ở sự kiện ONE: Inside The Matrix diễn ra hôm 30/10.

Đây cũng là lần đầu tiên hai võ sĩ gốc Việt tranh đai vô địch tại đấu trường MMA lớn nhất châu Á. Hồi tháng 5, Martin Nguyễn và Thành Lê từng hẹn giao đấu nhưng phải hoãn lại vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thành Lê (trái) thể hiện khả năng di chuyển linh hoạt trong 3 trận đấu tại ONE. Ảnh: ONE Championship.

Chia sẻ với Zing, Thành Lê cho biết anh vui vì có được cơ hội so tài cùng Martin Nguyễn: "Tôi vui và biết ơn về cơ hội này. Tôi cảm thấy mình có thể giành lấy danh hiệu. Sự nghiệp đang khá tốt, nên tôi muốn cho người hâm mộ thấy đã cải thiện kỹ năng như thế nào kể từ trận đấu cuối tại ONE".

Từ khi ký hợp đồng với ONE, Thành Lê bất bại 3 trận liên tiếp và toàn thắng knock-out. Bại tướng gần nhất của võ sĩ gốc Việt là Takahashi. Anh hạ gục đối thủ ngay hiệp đầu tiên trong trận đấu diễn ra hồi tháng 1. Thành Lê cũng từng thi đấu ở UFC và LFA.

Bên cạnh những đòn hạ gục đối thủ đa dạng, từ cú đá vòng cầu, đòn đấm uy lực đến chuỗi đòn tay phản công sắc sảo, Thành Lê còn được đánh giá cao bởi khả năng phòng thủ.

Anh luôn chủ động giữ khoảng cách với đối thủ và tung đòn tấn công ở cự ly xa. Hầu hết pha ra đòn của võ sĩ gốc Việt vừa nhanh vừa chính xác.

Trong khi đó, Martin Nguyễn là nhà vô địch hạng lông và hạng nhẹ tại ONE. Sau thất bại trước Kevin Bellingon năm 2018, anh tái xuất sàn đấu với 2 chiến thắng knock-out liên tiếp. Võ sĩ 31 tuổi cũng được biết đến với khả năng đánh đứng khá tốt.

"Tôi nghĩ mình có khả năng cao để đánh bại Martin. Dù anh ấy là nhà vô địch, tôi tin mình giỏi hơn ở một số kỹ năng, và tôi háo hức khi được chứng minh điều đó", Thành Lê nói thêm.

Thành Lê và Martin Nguyễn đều là những võ sĩ sở hữu kỹ năng đánh đứng tốt. Võ sĩ người Mỹ còn có sở trường là taekwondo, trong khi Martin Nguyễn tự tin với những cú đấm uy lực. Đây được xem là trận đấu hấp dẫn nhất của sự kiện khi hai võ sĩ gốc Việt cùng nhau so tài.