Thành Lê thắng knock-out Martin Nguyễn

Thành Lê hạ gục Martin Nguyễn bằng đòn đấm liên hoàn ở hiệp 3 tại sự kiện ONE: Inside The Matrix tối 30/10, giành đai vô địch hạng lông của ONE Championship.

Bắt đầu trận đấu, cả hai chủ động thăm dò đối thủ mà không tấn công dồn dập. Thành Lê di chuyển nhiều hơn Martin Nguyễn. Võ sĩ 35 tuổi giữ khoảng cách khá tốt và tung ra nhiều đòn đánh chính xác ở cự ly xa. Kỹ năng kick-boxing của Thành Lê cũng được bộc lộ khi anh có nhiều cú đá vào đầu của Martin Nguyễn. Khi hiệp một còn gần 2 phút, Thành Lê đá vào hạ bộ của đối thủ nhưng Martin Nguyễn không gặp nguy hiểm. Martin Nguyễn (đầu trắng) chịu trận trước đòn đấm liên hoàn của Thành Lê. Sang hiệp 2, Thành Lê vẫn trung thành với chiến thuật vừa di chuyển vừa ra đòn. Những cú đá tầm trung và đòn đấm của anh khá chính xác. Ở chiều ngược lại, Martin Nguyễn tung nhiều pha tấn công bằng tay phải sở trường, nhưng không gây khó khăn cho đối thủ. Đến phút thứ 4 của hiệp 2, Martin Nguyễn có ý định tấn công bằng đòn vật nhưng không thành công. Sau đó, anh lên gối vào hạ bộ khiến Thành Lê phải dừng thi đấu khoảng 2 phút. Võ sĩ 35 tuổi trở lại và thế trận không thay đổi. Đến hiệp 3, Martin Nguyễn chủ động dồn ép Thành Lê vào khu vực sát lồng. Ngôi sao 31 tuổi tung nhiều cú đấm tay phải chính xác. Thành Lê bắt đầu đuối sức và di chuyển chậm lại. Khi Martin Nguyễn tiếp tục tấn công tới tấp, Thành Lê phản đòn bằng cú đấm tay phải khiến đối thủ gục xuống. Đòn đấm liên tiếp sau đó khiến Martin Nguyễn chịu trận. Trọng tài liền can thiệp và công nhận chiến thắng knock-out cho Thành Lê. Chiến thắng trước Martin Nguyễn giúp Thành Lê giành được đai vô địch hạng lông của ONE Championship, và có 4 trận toàn thắng knock-out liên tiếp tại ONE. Chia sẻ sau trận, Thành Lê cho biết anh chấp nhận tái đấu với Martin Nguyễn: "Tôi biết chắc rằng tôi sẽ gặp lại Martin một lần nữa, có thể là vài ngày, hoặc vài tháng tới. Vậy hãy đến ngay bây giờ, tôi sẵn sàng tái đấu và tôi biết anh ấy cũng vậy. Cảm ơn vì một trận đấu hay". Sau trận đấu, Thành Lê và Martin Nguyễn đều được đưa đến bệnh viện. Thành Lê được cho là bị gãy tay.