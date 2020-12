Thành lập tổ cảnh sát trấn áp tội phạm trên sông Vàm Cỏ Đông

Lực lượng này sẽ tập trung trấn áp tội phạm hình sự, buôn lậu và khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông.

Công an tỉnh Long An vừa thành lập tổ cảnh sát phòng, chống tội phạm trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua địa bàn 3 huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức.

Đơn vị này đóng quân tại ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa.

Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm trên sông Vàm Cỏ Đông đi tuần tra. Ảnh: L.H.

Tổ công tác gồm lực lượng thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Phòng cảnh sát môi trường, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An và công an sở tại. Họ có nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến đường sông Vàm Cỏ Đông.

Sau khi được thành lập, tổ cảnh sát sẽ đấu tranh với các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và tội phạm hình sự.

"Việc thành lập tổ cảnh sát sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng vận chuyển thuốc lá lậu, khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người trên sông Vàm Cỏ Đông", Công an tỉnh Long An cho biết.