Thành lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 5.000 giường ở TP Thủ Đức

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 9 sẽ chính thức tiếp nhận F0 mới mắc và không triệu chứng.

Thông tin do Sở Y tế TP.HCM cho biết Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 9 được thành lập tại khu R4 New City (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM). Trong đó, 500 giường đưa vào sử dụng ngay vào chiều 17/7.

Bệnh viện đang tiếp tục bổ sung cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để tăng quy mô đến 5.000 giường trong những ngày tiếp theo.

Sở Y tế cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, nhu cầu cấp bách hiện nay là cần bổ sung các bệnh viện dã chiến chuyên tiếp nhận, điều trị quy mô đủ lớn để cách ly ngay các trường hợp mới mắc hoặc đang cách ly (F1, F2) chuyển sang F0.

Quần thể khu tái định cư Thủ Thiêm, nơi đang được trưng dụng thành 5 bệnh viện dã chiến (số 3, 6, 7, 8, 9) với quy mô lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Đội ngũ nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng) của Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 9 do Bệnh viện Nhi đồng 2 luân phiên đến công tác, thời gian mỗi đợt luân phiên là 4 tuần. Trong thời gian này, các y, bác sĩ sẽ lưu trú hẳn tại các bệnh viện dã chiến, không trở về nhà.

Trung tâm Cấp cứu 115 cũng được huy động và chịu trách nhiệm bố trí các kíp cấp cứu và xe cấp cứu thường trực 24/7 tại bệnh viện dã chiến để kịp thời vận chuyển người bệnh trở nặng đến các bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị Covid-19 ở tầng 2,3 hoặc tầng 4.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng có quyết định thành lập cơ sở điều trị Covid-19 mức độ vừa và nặng tại Bệnh viện Quân y 175, quy mô 200 giường.

Bệnh viện này có chức năng tiếp nhận, điều trị cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội ở khu vực phía Nam, quân nhân và người bệnh mắc Covid-19 mức độ nặng và vừa trên địa bàn TP.HCM và khu vực phía Nam (có thể tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhẹ khi có điều kiện). Nhân lực của bệnh viện gồm 123 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư, hộ lý.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ngành t tế TP.HCM đã thiết lập 12 bệnh viện dã chiến tiếp nhận, điều trị Covid-19 với hơn 34.500 giường.