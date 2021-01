Thành lập Đảng bộ phường Thủ Thiêm và An Khánh mới

Thành ủy TP Thủ Đức đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các phường Thủ Thiêm, An Khánh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 27/1, Thành ủy TP Thủ Đức tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt nhân sự chủ chốt của Đảng bộ phường An Khánh và phường Thủ Thiêm mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Thiêm nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 người. Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã chỉ định bà Nguyễn Thị Hoa (nguyên Bí thư Đảng ủy phường Thủ Thiêm thuộc quận 2 trước đây) làm Bí thư Đảng ủy phường Thủ Thiêm mới.

Ông Nguyễn Văn Kiên, nguyên Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm cũ, được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm sau khi sáp nhập.

Phó bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng dự lễ ra mắt đảng bộ phường Thủ Thiêm và An Khánh. Ảnh: SGGP.

Thành ủy TP Thủ Đức cũng chỉ định bà Trần Thị Hồng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình An cũ, làm Bí thư Đảng ủy phường An Khánh nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ gồm 13 người.

Ngoài ra, UBND TP Thủ Đức cũng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường An Khánh đối với ông Hồ Hải Phong, nguyên Phó bí thư, chủ tịch UBND phường Bình An cũ.

Tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, đề nghị đảng bộ, chính quyền hai phường mới nhanh chóng đi vào vận hành và kiện toàn nhân sự các phòng, ban. Ông Hưng cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên các phường chủ động nắm tình hình địa phương, giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM, phường Thủ Thiêm mới (TP Thủ Đức) có diện tích 3,25 km2, quy mô dân số 428 người được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường An Khánh và phường Thủ Thiêm cũ.

Phường An Khánh mới (TP Thủ Đức) có diện tích 3,92 km2, dân số 23.154 người được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bình Khánh và phường Bình An cũ.