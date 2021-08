Thanh Hằng: 'Galaxy Z Fold gắn liền thời thượng và cao cấp'

Trong khi đó, Binz ấn tượng với ngoại hình của Galaxy Z Fold. Nam rapper đánh giá Z series của Samsung là những chiếc smartphone mang thiết kế táo bạo nhất hiện nay. “Chẳng cần in đậm để gây ấn tượng, Z Fold in my pocket, it's thời thượng”, Binz chia sẻ trên trang cá nhân về sức hút không nhỏ của dòng smartphone màn hình gập. Ảnh chụp màn hình.