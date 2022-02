Thanh Hà và bạn trai chia tay sau hơn 6 năm gắn bó

Ca sĩ Thanh Hà cho biết cô và bạn trai đã đường ai nấy đi. Sau chia tay, cả hai xem nhau là đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Hà thông báo tin cô và bạn trai Roland Casiquin Jr chia tay sau thời gian dài gắn bó. Cô cho biết vì nguyên nhân riêng, cả hai không còn bên nhau trong quãng thời gian tới. Sau chia tay, nữ ca sĩ và Roland xem nhau là đồng nghiệp.

"Cảm ơn tất cả sự quan tâm cũng như yêu thương từ anh em đồng nghiệp, bạn bè gia đình, khán giả khắp nơi. Hà ghi nhớ mọi sự động viên", cô chia sẻ.

Thanh Hà và bạn trai chia tay sau nhiều năm gắn bó.

Thời gian qua, Thanh Hà và bạn trai ít công khai hình ảnh chung trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ cảm xúc buồn trên trang cá nhân.

"Hãy tin vào những điều mình đã chọn. Tin và bước về phía trước", cô viết.

Ca sĩ Thanh Hà từng trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ và có một con gái. Năm 2016, nữ ca sĩ chính thức công khai bạn trai kém 12 tuổi - Roland Casiquin Jr. Thanh Hà cho biết cô gặp Roland trong một buổi diễn tại San Jose (Mỹ). Roland bị chinh phục khi nghe đàn chị hát ca khúc bất hủ Woman in love.

Thanh Hà kể ngày đầu quen nhau, biết anh kém tuổi nên cô đã từ chối. Tuy nhiên, anh thuyết phục: "Thời đại nào rồi mà em còn nghĩ vậy. Em là cô gái Tây mà cái đầu còn quá ư Việt Nam. Hãy đưa tôi về gặp con em, đảm bảo bé sẽ thích tôi đấy. Tôi sẽ chứng minh em chọn tôi là không sai lầm".

Nữ ca sĩ cầu hôn bạn trai tại sự kiện vào năm 2019.

Dần dần sự chân thành của nhạc sĩ kém 12 tuổi chinh phục trái tim của Thanh Hà. Hai người từng lên kế hoạch kết hôn ở Đà Nẵng - quê của nữ ca sĩ vào tháng 3/2018. Tuy nhiên, đám cưới bị hoãn vì sức khỏe của mẹ chú rể không tốt.

Năm 2019, trong sự kiện riêng, Thanh Hà cầu hôn bạn trai trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, khán giả.

Theo giọng ca Mong manh tình về, giữa hai người cũng ít có sự ghen tuông dù thường xuyên xa nhau. Quan điểm của Thanh Hà là không kiểm tra, giám sát bạn đời.

"Tôi không bao giờ hỏi ngày mai anh tính đi đâu, làm gì, gặp ai hay ai vừa gọi cho anh đấy. Tôi để anh tự do, thoải mái và anh cũng vậy. Chính điều tự do đó khiến chúng tôi gần nhau. Tôi để anh tự do và điều đó anh muốn ở với tôi. Mình còn gì để mà mất mà còn lo sợ đúng không", chị chia sẻ.