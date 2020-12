‘Thanh gươm diệt quỷ’ là phim Nhật có doanh thu cao nhất lịch sử

Anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train” chính thức trở thành phim điện ảnh Nhật có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Reuters đưa tin theo thống kê mới công bố ngày 28/12, anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train đã thu về 32,47 tỷ yen từ phòng vé toàn cầu. Thành tích trên vượt qua con số doanh thu 31,86 tỷ yen của Spirited Away (2001), phim hoạt hình do huyền thoại Hayao Miyazaki và Studio Ghibli sản xuất.

Sau hai tháng khởi chiếu, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train chính thức phá vỡ kỷ lục được Spirited Away duy trì gần hai thập kỷ, trở thành phim điện ảnh Nhật Bản có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Bộ phim được chuyển thể từ tựa manga ăn khách cùng tên của tác giả Gotouge Koyoharu, xoay quanh hành trình chống lại lũ quỷ ăn thịt người của Tanjiro, một thiếu niên với tư chất hơn người, và đồng đội.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Box Office Vietnam, Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận đang đạt doanh thu hơn 14,8 tỷ đồng . Ảnh: Ufotable.

Thành công của Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train khi ra rạp giữa tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp là bất ngờ lớn. Giới nghiên cứu nhận định dịch bệnh là một trong những yếu tố giúp bộ phim càn quét tại phòng vé.

Khoảng thời gian phải chôn chân tại nhà vì giãn cách xã hội khiến công chúng cho xu hướng tìm tới truyện tranh và truyền hình để giải trí. Do đó, khi rạp chiếu phim mở cửa trở lại, và Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train ra mắt, họ lập tức đổ xô tới rạp để thưởng thức bộ phim chuyển thể từ tác phẩm mình yêu thích.