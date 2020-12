‘Thanh gươm diệt quỷ’ là manga bán chạy nhất năm 2020

Oricon News đã thống kê những bộ manga bán chạy nhất tại Nhật Bản, giai đoạn từ ngày 18/11/2019 đến 22/11.

Cách đây ít ngày, Oricon News công bố bảng xếp hạng những cuốn manga bán chạy nhất năm 2020 tại Nhật Bản.

Trong danh sách của năm nay, bộ manga Kimetsu no Yaiba (tựa Việt: Thanh gươm diệt quỷ) của tác giả Koyoharu Gotouge có doanh số bán ra hơn 80 triệu bản. Thành tích này giúp bộ truyện lập kỷ lục trở thành series manga có doanh số bán ra nhiều nhất trong một năm.

Bảng xếp hạng doanh số của các bộ manga tại Nhật Bản năm 2020. Ảnh: Oricon News.

22 voloume (tập) của Thanh gươm diệt quỷ cũng chiếm trọn 22 vị trí đầu bảng trong danh sách doanh số theo từng tập truyện. Với kết quả này, Thanh gươm diệt quỷ chính thức lập kỷ lục chưa từng có, trở thành bộ truyện đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản làm được điều này.

Oricon News thuộc Oricon Inc., doanh nghiệp chuyên cung cấp số liệu thống kê, thông tin về âm nhạc, xuất bản và ngành công nghiệp này tại Nhật Bản. Bảng xếp hạng manga bán chạy nhất năm được Oricon News thực hiện liên tiếp 13 năm.

Bộ manga chính thức ra mắt độc giả vào tháng 2/2016. Sau hơn 4 năm phát hành, bộ truyện đã gặt hái được nhiều thành công, thu hút độc giả ở nhiều phiên bản anime, phim, trò chơi điện tử và tiểu thuyết.

Câu chuyện lấy bối cảnh vào thời kỳ Đại Chính (Taishō), xã hội xuất hiện nhiều tin đồn về loài quỷ ăn thịt người ẩn nấp trong rừng.

Quá sợ hãi, dân làng xung quanh không dám ra ngoài vào ban đêm. Kamado Tanjiro - nhân vật chính - là cậu bé tốt bụng, thông minh, sống cùng gia đình trên núi và sinh nhai bằng nghề bán than củi. Bất ngờ, gia đình cậu bị quỷ tấn công và tàn sát.

Tanjiro và em gái - Nezuko - là hai người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát. Nhưng em gái cũng biến thành quỷ dù vẫn giữ được cảm xúc và suy nghĩ của con người. Tanjiro quyết định tham gia đội diệt quỷ do thủy trụ Tomioka Giyuu giới thiệu.

Thanh gươm diệt quỷ lập kỷ lục sách bán chạy tại Nhật Bản trong năm 2020. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Nhờ sức hút của phiên bản manga, các light novel (một dạng tiểu thuyết của Nhật Bản có độ dài không quá 40.000 đến 50.000 từ, in theo khổ 10.5x14.8 cm và có tranh minh họa đính kèm) dựa trên cốt truyện Kimetsu no Yaiba cũng đạt được những thành tích đáng nể.

Cụ thể, Shiawase no Hana, Katahane no Chou, Kaze no Michishrube và Mugen Ressha-hen lần lượt đứng vị trí top 1, 2, 3, 5 ở mảng light novel bán chạy nhất. Kimetsu no yaiba chiếm số một trong bảng xếp hạng bộ light novel bán chạy nhất.

Ngoài ra, bộ phim Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen chuyển thể từ manga gốc cũng mang về hơn 27 tỷ yên doanh thu phòng vé chỉ sau 45 ngày công chiếu.

Thành tích này đã giúp tác phẩm trở thành bộ phim chiếu rạp có doanh thu cao nhất ở Nhật Bản năm 2020. Bộ phim cũng sẽ được công chiếu tại Việt Nam vào tháng 12 với tựa đề Thanh Gươm Diệt Quỷ: Chuyến Tàu Vô Tận.

Ngoài Thanh gươm diệt quỷ, doanh thu của những bộ truyện khác cũng khá khả quan trong năm 2020. Điển hình là Kingdom với hơn 8,25 triệu bản, One Piece bán được hơn 7,7 triệu bản…