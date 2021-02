Thành công gây tranh cãi của Phạm Thừa Thừa

Ra mắt năm 2018, Phạm Thừa Thừa chưa ghi dấu ấn trong lĩnh vực ca hát hay phim ảnh. Nam thần tượng chủ yếu được chú ý khi tham gia chương trình giải trí.

Trước thềm chương trình Idol Producer (Thần tượng thực tập sinh), tên tuổi của Phạm Thừa Thừa gắn liền với mác "em trai Phạm Băng Băng". Thời điểm đó, nhiều khán giả nghi ngờ về thành công của Phạm Thừa Thừa, cho rằng chàng trai sinh năm 2000 khó vượt qua "cái bóng" của chị gái nổi tiếng.

Sau 3 năm gia nhập làng giải trí, Phạm Thừa Thừa đã gặt hái những thành tựu nhất định. Nam thần tượng được đánh giá là cái tên tiềm năng trong lĩnh vực thời trang và chương trình giải trí. Tuy nhiên, Phạm Thừa Thừa chưa để lại dấu ấn trong ca hát hay phim ảnh.

Thần tượng thế hệ 10X được săn đón hàng đầu

Vì scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng, Phạm Thừa Thừa cũng bị ảnh hưởng. So với thời điểm vừa ra mắt trong nhóm nhạc NINE PERCENT, danh tiếng của nam ca sĩ tụt dốc khá nhiều.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sina, Phạm Thừa Thừa vẫn là một trong những ca sĩ thần tượng trẻ đang được chú ý nhất tại Trung Quốc thời điểm hiện tại. Chàng trai sinh năm 2000 được nhiều thương hiệu, nhãn hàng săn đón, sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu.

Phạm Thừa Thừa ghi nhiều dấu ấn khi lấn sân sang lĩnh vực thời trang.

Với khí chất thần thái, Phạm Thừa Thừa ghi nhiều dấu ấn khi lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Chỉ tính riêng trong năm 2020, nam thần tượng trở thành gương mặt trang bìa của 11 tạp chí lớn tại Trung Quốc, có thể kể đến Ellemen, Bazaar Jewelry, Madame Figaro, Bobosnap, Trendshome, FHM, K!ND Magazine….

Trong năm 2019, Phạm Thừa Thừa là một trong những nam thần tượng xuất hiện nhiều nhất trên trang bìa các tạp chí thời trang, với tổng cộng 12 lần. Ngôi sao sinh năm 2000 còn gây chú ý khi trở thành gương mặt trang bìa số đầu tiên của tạp chí quốc tế WWD.

Với việc lấn sân sang lĩnh vực thời trang cao cấp, Phạm Thừa Thừa cũng là sao nam Hoa ngữ duy nhất được mời tham dự show diễn Thu - Đông 2019 của nhà mốt Givenchy.

Bên cạnh những dấu ấn ở mảng thời trang, Phạm Thừa Thừa rất được yêu thích khi tham gia các chương trình giải trí. Sự vui tính, hoạt náo của Phạm Thừa Thừa giúp nam ca sĩ nhận nhiều lời mời tham gia các show nổi tiếng.

Nam thần tượng 10X là thành viên cố định của các chương trình Đối tác trào lưu 2, Thanh xuân du hoàn ký 2, Đàn ông làm việc nhà 2 và Tôi muốn sống thế này. Trước đó, Phạm Thừa Thừa có cơ hội làm khách mời trên Bạn ơi hãy lắng nghe - chương trình có sự góp mặt của cặp MC nổi tiếng bậc nhất xứ Trung Hà Cảnh - Tạ Na.

Sự vui tính, hoạt náo giúp nam thần tượng nhận nhiều tình cảm của khán giả khi tham gia show truyền hình.

Sina cho hay trong lứa thần tượng thế hệ 10X, Phạm Thừa Thừa là gương mặt được nhiều nhà sản xuất chương trình nhắm đến. Các show do ba nền tảng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc là Tencent, Youku và iQIYI sản xuất đều đang tích cực săn đón Phạm Thừa Thừa.

Ngoài ra, khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, tài nguyên của Phạm Thừa Thừa dồi dào hơn so với các thành viên khác trong NINE PERCENT. Trong bộ phim đầu tay Linh vực do iQIYI sản xuất, Phạm Thừa Thừa đóng chính cùng đàn chị Trình Tiêu.

Sau Linh vực, nam thần tượng sẽ hợp tác với Vương An Vũ trong Vai trái có cậu - bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Tát Dã của tác giả Vu Triết.

"Bản thân Phạm Thừa Thừa là một nghệ sĩ có cá tính. Ngay cả khi thiếu sự hỗ trợ của chị gái, một tương lai rộng mở vẫn sẽ chờ đón nam thần tượng trẻ", nhà báo Vương Triết Minh của Ifeng nhận định.

Tranh cãi về tài năng

Thế nhưng, Phạm Thừa Thừa chưa để lại dấu ấn trong ca hát hay phim ảnh. Tài năng của nam thần tượng 10X thường xuyên trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Thể hiện vai nam chính trong tác phẩm đầu tay Linh vực, Phạm Thừa Thừa bị chê diễn xuất kém. Theo nhận xét của Sina, diễn xuất của em trai Phạm Băng Băng trong bộ phim không tốt, vui buồn giận dữ chỉ có một biểu cảm, tạo hình cổ trang không gây được ấn tượng.

Thậm chí, nhiều khán giả gay gắt chỉ trích diễn xuất của Phạm Thừa Thừa là yếu tố khiến bộ phim thất bại. "Phạm Thừa Thừa không có nét đẹp giống chị, lại không biết diễn. Tôi xem được vài tập đầu thì bỏ", "Tự cho là đẹp trai, diễn đơ, ánh mắt vô hồn. Đó là lý do chiếu được một thời gian rồi, chẳng mấy ai biết Linh vực là tên một bộ phim", khán giả trên Weibo bình luận.

Phạm Thừa Thừa bị chê diễn xuất kém khiến bộ phim thất bại.

Ở mảng âm nhạc, thành tích của Phạm Thừa Thừa tương đối mờ nhạt. Sau khi rời NINE PERCENT, nam thần tượng cho ra mắt đĩa đơn mang tên Can't Slow Down (Không thể dừng lại) vào tháng 5/2020. Thể hiện một màu sắc âm nhạc khác so với trước đó, song Can't Slow Down không gây được ấn tượng với khán giả.

Về đời tư, nam thần tượng không ít lần vướng tin đồn tình cảm.

Tháng 4/2020, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp một nam ngôi sao ôm ấp, khóa môi bạn gái khi đi mua sắm. Nguồn tin cho hay sao nam này tên FCC, hiện đã chuyển đến chung sống cùng người yêu. Không ít dân mạng sau đó suy đoán nhân vật nam chính trong tấm ảnh là Phạm Thừa Thừa.

Theo một số blogger giải trí, bạn gái của nam nghệ sĩ trẻ là phú nhị đại, cùng tuổi và từng học chung lớp với Thừa Thừa. Cả hai hẹn hò trước khi Thừa Thừa chính thức gia nhập showbiz.

Ngôi sao 21 tuổi không ít lần vướng tin đồn tình cảm.

Tháng 1/2021, một blogger giải trí đăng tải tin tức Phạm Thừa Thừa dẫn bạn gái lên trường quay bộ phim Vai trái có cậu. Thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ, hoang mang.

Cả 2 lần, phía công ty quản lý của Phạm Thừa Thừa đều lên tiếng đính chính. Đồng thời, họ cảnh cáo các đối tượng tung tin thất thiệt nếu vẫn tiếp tục có hành vi trên sẽ tiến hành truy cứu pháp luật.

Dẫu vậy, đời tư của nam thần tượng sinh năm 2000 vẫn trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.