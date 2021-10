Thành công của show thực tế online TikTok FashUP thời giãn cách

Sau hơn 2 tháng kể từ khi khởi động, TikTok FashUP 2021 - chương trình truyền hình thực tế online đầu tiên về thời trang và làm đẹp - chính thức khép lại với nhiều dấu ấn.

Được tổ chức ghi hình chuyên nghiệp trên OnMeeting và phát sóng tại nền tảng TikTok, những con số ấn tượng của TikTok FashUP 2021 là minh chứng cho sự linh hoạt chuyển đổi hình thức sản xuất chương trình truyền hình thực tế thời Covid-19.

Format mới lạ

TikTok FashUP 2021 là chiến dịch tìm kiếm và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung tài năng trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang, do TikTok và Multimedia JSC, PUBG Mobile đồng tổ chức. Mong muốn lan tỏa thông điệp “Fashion is you - Thời trang là chính bạn”, mùa đầu tiên TikTok FashUP 2021 đã ghi nhậnthành công truyền thông và mở ra giải pháp cho sản xuất truyền hình thực tế trong giai đoạn giãn cách.

Dàn ban giám khảo của TikTok FashUP mùa đầu tiên.

Đến với sân chơi này, Multimedia JSC - đơn vị sản xuất các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và người mẫu - đã chuyển đổi mô hình từ offline sang online để thích nghi với thực tế. Chương trình được ghi hình hoàn toàn bằng hình thức online trên nền tảng OnMeeting, phát triển bởi Công ty FTI thuộc Tập đoàn FPT.

Với sự hỗ trợ về mặt nền tảng và kỹ thuật, ban giám khảo và thí sinh vẫn mang đến những tương tác thú vị. Diễn ra trong bối cảnh tất cả hoạt động sản xuất, ghi hình đều “đóng băng” do ảnh hưởng của đại dịch, format mới lạ của TikTok FashUP 2021 trở thành món ăn tinh thần thu hút khán giả.

Top 20 thí sinh xuất sắc nhất TikTok FashUP 2021.

Những con số ấn tượng

TikTok FashUP 2021 là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về thời trang và làm đẹp được tổ chức ghi hình và phát sóng trên nền tảng online. Tuy khá mới mẻ với phần đông khán giả, chương trình vẫn gặt hái nhiều thành công nhờ đầu tư bài bản ngay của nhà sản xuất MultiMedia JSC.

NTK Ivan Trần trình diễn BST “All B” đầy ấn tượng.

Xuyên suốt chương trình, hashtag #TikTokFashUP thu hút gần 6 tỷ lượt xem, 1,6 triệu video hưởng ứng và nhận được hơn 2.200 bài dự thi. Những con số ấn tượng trên đã nhanh chóng đưa hashtag này thành một trong những hashtag liên quan đến lĩnh vực thời trang và làm đẹp được quan tâm nhất trên nền tảng TikTok.

Đồng thời, trong vòng 2 tháng, chương trình cũng được nhiều trang báo đưa tin. Riêng tập phát sóng chung kếtthu hút hàng chục nghìn lượt xem trực tuyến trên nền tảng video này. Chiến dịch đã tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh, cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho chương trình.

Đại diện BTC trao thưởng cho thí sinh thắng cuộc lĩnh vực Fashion Icon.

Sự đầu tư nghiêm túc của MultiMedia JSC, nỗ lực của toàn bộ ê-kíp sản xuất và những đơn vị đồng hành đã mang đến chương trình thành công. Sân chơi này cũng tạo được ảnh hưởng đến giới trẻ qua thông điệp hãy yêu thương bản thân mình, giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Độc giả quan tâm đến chương trình có thể tham khảo thêm tại TikTok chính thức của TikTok FashUP 2021.