Thạnh An được công nhận là xã đảo của TP.HCM

Việc được công nhận là xã đảo sẽ giúp Thạnh An được hưởng thêm những chính sách ưu đãi theo quy định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM, là xã đảo. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7.

Khi đó, người dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại Thạnh An sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi.

Xã Thạnh An được ví như một ốc đảo ven TP.HCM. Ảnh: Phạm Ngôn.

Xã Thạnh An nằm phía đông nam của TP.HCM, được bao bọc bởi sông nước và rừng phòng hộ. Đơn vị hành chính này có diện tích hơn 13.000 ha.

Tính đến hết năm 2019, xã Thạnh An có hơn 4.500 nhân khẩu, được xếp cấp xã loại II.

Nơi đây có mật độ dân cư cao, trên 5% người dân có thu nhập thấp, hầu hết có nhà ở chất lượng thấp và hệ thống hạ tầng còn hạn chế. Xã Thạnh An thường xuyên bị ngập do triều cường, chịu nhiều thiệt hại do mưa bão và áp thấp nhiệt đới.

Từ thực trạng trên, UBND TP.HCM nhận định xã Thạnh An là vùng đặc biệt khó khăn. Việc được công nhận là xã đảo sẽ giúp Thạnh An được hưởng thêm những chính sách ưu đãi theo quy định.

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM ngày 10/11/2020, toàn bộ đại biểu đã đồng ý thông qua việc ban hành Nghị quyết đề nghị công nhận xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) là xã đảo.

"Việc công nhận Thạnh An là xã đảo sẽ giúp thành phố có thêm chính sách hỗ trợ người dân, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại đảo thời gian tới", Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Phan Thị Thắng thông tin.