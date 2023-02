'Thanh âm tình đầu' - nhẹ nhàng nhưng cũng nhạt nhẽo

Tác phẩm lãng mạn của nữ đạo diễn Seo Eun-young ra rạp trong dịp Valentine. Chuyện phim nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vì lẽ đó mà thiếu đi tính đột phá, ấn tượng.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Genre: Hồi hộp, Lãng mạn

Director: Seo Eun-young

Cast: Yi-Hyun Cho, Kim Hye-yoon, Yeo Jin-gu,...

Rating: 7/10

Ditto (tựa Việt: Thanh âm tình đầu) là bản remake từ tác phẩm điện ảnh cùng tên năm 2000, do Yoo Ji Tae và Kim Ha Neul đóng vai chính. Bộ phim năm ấy đã tạo nên cơn sốt phòng vé tại xứ sở kim chi, khiến thể loại phim tình cảm nhận được nhiều sự chú ý.

So với phiên bản gốc, dự án này sở hữu những nét khác biệt khi tập trung vào mơ ước bên cạnh những rung động đầu đời, đem lại một cảm giác tươi mới. Trở lại sau một khoảng thời gian dài màn ảnh rộng vắng bóng thể loại thanh xuân vườn trường, Ditto là một miếng bánh ngọt ngào cho dịp Valentine năm nay.

Tình đầu đẹp, nhưng đầy dang dở

Lấy bối cảnh tại hai mốc thời gian biệt lập: thời điểm hiện tại và cuối thập niên 1990, Thanh âm tình đầu xoay quanh câu chuyện của hai sinh viên đại học Hàn Quốc. Kim Yong (Yeo Jin-gu) là sinh viên khoa Cơ khí niên khóa 1995, vừa trở lại trường sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Anh đã gặp và đem lòng yêu đàn em khóa dưới Han-sol. Trong khi đó, Kim Mu Nee (Cho Yi-hyun) - một nữ sinh rụt rè của khoa Văn học đang sống tại thời điểm năm 2022, lại thầm yêu người bạn thân của mình.

Mang trong mình nhiều tâm sự, cả hai tình cờ liên lạc được với nhau thông qua chiếc máy điện đàm cũ. Họ làm quen, trải lòng về cuộc sống, tình yêu và không ngừng khích lệ nhau. Dần dần, giữa Kim Yong và Mu Nee nảy sinh một mối liên kết đặc biệt. Họ trở thành đôi bạn thân từ lúc nào không hay biết. Thế nhưng, khi bí mật trong giữa hai mốc thời gian dần được hé lộ, cả hai phải đối mặt với những sự cố trái ngang.

Kim Yong và Mu Nee liên lạc qua bộ đàm dù sống ở hai thời điểm khác nhau.

Thay đổi trên chất liệu phim gốc, thế nhưng Thanh âm tình đầu vẫn tạo thiện cảm vì giữ nguyên được tính thanh thuần của nhân vật. Dù motif xuyên không chẳng còn nhiều mới lạ, hấp dẫn, Seo Eun-young vẫn biết cách tạo nên tác phẩm dễ lấy lòng người xem.

Chuyện phim họa nên câu chuyện tình đầu của lớp trẻ, những cô cậu sinh viên mới bước qua ngưỡng cửa trưởng thành. Họ mang trong mình nhiều ước mơ, hoài bão, nhưng đều có điểm chung là thiếu kinh nghiệm sống và yêu. Lần đầu nếm thử rung động đầu đời, họ gặp được người mình thích và trở nên bối rối khi phải đối mặt với những xúc cảm mới.

Lựa chọn đề tài thanh xuân vườn trường, kịch bản Ditto không mấy phức tạp. Dù phát triển hai dòng thời gian song song, mạch tự sự vẫn được đảm bảo. Đạo diễn dẫn dắt người xem một khéo léo, dù không tạo nhiều tình tiết drama. Tiết tấu phim chậm, nhẹ nhàng theo concept của đa phần phim lãng mạn. Song, việc phim “an toàn” thái quá có thể khiến người xem cảm giác kém hấp dẫn hơn.

Bù lại, Ditto biết cách đơm kết tiểu tiết thú vị hòng “thêm mắm dặm muối”, không khiến nội dung trở nên quá nhạt nhẽo. Cú plot-twist trong phim có điểm rơi hơi muộn, mở ra hồi cuối. Tuy nhiên, đây vẫn là cú vặn mình thành công giúp chuyển hóa mạch phim. Cùng concept như vậy, nhưng One Day hay The Butterfly Effect có cách xử lý triệt để hơn. Giá như Seo Eun-young tinh tế đào sâu những biến cố sau khi bức màn sự thật được hé mở, Thanh âm tình đầu có lẽ sẽ day dứt hơn, tạo được nhiều va chạm hơn.

Không chỉ kịch bản, các cú máy, góc quay cũng còn khá an toàn.

Lựa chọn cùng bối cảnh nhưng khác mốc thời điểm, có thể thấy những tính toán của đạo diễn khi sử dụng chất liệu điện ảnh trong phim. Nếu những thước phim cuối thập niên 1990 ngả vàng đầy hoài niệm thì giai đoạn 2022 lại trẻ trung, năng động với tone xanh. Phần âm nhạc của phim cũng khá ấn tượng. Một số ca khúc nổi tiếng, chẳng hạn The way to you hay Confession được tái hiện trên giọng hát của lớp ca sĩ trẻ. Với những bản phối mới lạ, soundtrack Thanh âm tình đầu tuy chưa thực sự đắt giá, nhưng vẫn thành công gây thiện cảm với người xem.

Tờ Ilgan Sports nhận xét: “Bữa tiệc nhạc phim được đan xen trong các phân cảnh giữa năm 1999 và 2022, gợi lại trong khán giả ký ức về những ngày đẹp tươi đó, giúp khán giả càng thêm đắm chìm vào bộ phim”.

Những khiếm khuyết đáng tiếc

Dù lựa chọn một chủ đề an toàn, Ditto vẫn chưa phải một dự án điện ảnh hoàn hảo. Như đã nói, tiết tấu chậm rãi, lại ít drama có thể không phù hợp với khẩu vị điện ảnh của một bộ phận khán giả. Chưa kể, Seo Eun-young lựa chọn cái kết như vậy chưa thực sự thỏa đáng. Thoái trào phim diễn ra vội, dù có chất kết nối nhưng khó lòng phóng đẩy đồng cảm nơi người xem. Bởi lẽ, các lựa chọn của nam chính chưa được giải thích hợp tình, hợp lý. Quyết định của anh cũng vì thế mà thiếu đi chút logic.

Màn trình diễn của dàn cast chưa mấy ấn tượng.

Ngay từ thời điểm công bố, dàn cast của Ditto nhận được nhiều sự chú ý. Phim có sự góp mặt của những cái tên được yêu mến như Yeo Jin Goo, Cho Yi Hyun, Kim Hye Yoon, Na In Woo hay Bae In Hyuk,...

Yeo Jin Goo, nam chính trong phim, đã có 17 năm kinh nghiệm trong nghề dù mới 25 tuổi. Bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là một diễn viên nhí, tính đến nay, anh đã dắt túi không ít dự án thành công. Yeo Jin Goo thậm chí từng giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Blue Dragon Film Awards. Tuy nhiên, diễn xuất của anh trong Ditto chưa mấy ấn tượng. Không sở hữu một đôi mắt “biết nói”, cách Yeo Jin Goo biểu đạt cảm xúc còn khá “xôi thịt”, mang nhiều nét của nghệ kịch hay truyền hình.

Trong khi đó, diễn xuất của nữ chính Cho Yi Hyun cũng không gây được chú ý dù cô từng có kinh nghiệm tham gia một số phim nổi tiếng trước đây. Nét hồn nhiên đến ngây ngốc mà cô mang tới cho nhân vật Mu Nee, ở khía cạnh nào đó, có thể “hợp vibe” thanh xuân vườn trường. Tuy nhiên, nó không ấn tượng, thậm chí có phần hơi “đơ” và chưa tạo được phản ứng (chemistry) với bạn diễn. Nhìn chung, dàn cast trong phim diễn không “over” thì cũng quá an toàn, thậm chí là “nhạt”.

Tất nhiên, không phủ nhận một phần do kịch bản ít drama khiến dàn cast thiếu đất thể hiện. Nếu ngòi bút biên kịch khai thác câu chuyện tình yêu đa chiều hơn, có lẽ, Ditto đã thỏa mãn khán giả nhiều hơn.