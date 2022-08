Thắng Viettel, PVF vào tứ kết U15 Quốc gia 2022

Chiều 11/8, U15 PVF thắng đội trẻ Viettel 2-1 để sớm giành vé vào tứ kết giải U15 Quốc gia 2022.

Cuộc đối đầu của hai đội đến từ hai lò đào tạo trẻ hàng đầu PVF và Viettel là tâm điểm của loạt trận chiều 11/8 tại bảng C giải U15 Quốc gia 2022.

Trong phần lớn hiệp một, hàng thủ U15 Viettel chơi chắc chắn, khiến các đường tấn công của U15 PVF gặp nhiều khó khăn. Phải đến phút thứ 40, Phùng Quang Tú mới khai thông bế tắc cho U15 PVF bằng một siêu phẩm. 4 phút sau, từ tình huống phạt góc, chính Quang Tú nâng tỷ số trận đấu lên 2-0, hoàn tất cú đúp.

U15 PVF giành vé vào tứ kết sau trận thắng Viettel. Ảnh: BTC.

Sang hiệp 2, các cầu thủ U15 PVF liên tiếp uy hiếp khung thành U15 Viettel nhưng các cơ hội không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 89, từ một pha đá phạt bên cánh phải, Phạm Xuân Thắng bật cao đánh đầu, ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho U15 Viettel. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. U15 PVF là đương kim vô địch của giải và đã giành vé vào tứ kết sớm một vòng sau 2 trận thắng.

Cùng giờ, U15 Đắk Lắk có cuộc đối đầu với U15 Long An trên sân Hàm Rồng 5. U15 Long An có bàn mở tỷ số sớm do công của Ngô Văn Siêm. Đội bóng Long An thể hiện sự vượt trội với lối chơi của mình và tiếp tục có bàn thắng thứ hai ở phút thứ 23 do công của Bùi Nguyễn Chí Trung.

U15 Đắk Lắk có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Trần Vĩnh Hiếu trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, U15 Long An có thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1.

Ngày 12/8, giải U15 quốc gia sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận cuối ở hai bảng A và B. Tại bảng A, U15 TP.HCM gặp Huế còn đội chủ nhà HAGL tiếp đón U15 Cần Thơ. Bảng B sẽ diễn ra 2 cặp đấu thủ tục là U15 Đồng Tháp - Nam Định và U15 SLNA - Hà Nội.