Thăng trầm đời tư của nam chính phim 'Tòa án vị thành niên'

Theo Sport Seoul, vai thẩm phán Cha Tae Joon trong “Tòa án vị thành niên” đã đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng của Kim Moo Yeol sau 5 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Tòa án vị thành niên (Juvenile Justice) là series phim hình sự - tội phạm được gắn mác 18+. Phim xoay quanh hàng loạt vụ thảm sát gây ra bởi những người ở độ tuổi vị thành niên, dưới góc nhìn của nữ thẩm phán Shim Eun Seok (Kim Hye Soo thủ vai).

Bên cạnh nội dung gay cấn, phim còn thu hút người xem nhờ lối diễn xuất chân thực của dàn diễn viên. Bên cạnh những tên tuổi đình đám như Kim Hye Soo, Lee Sung Min hay Lee Jung Eun, vai phó thẩm phán Cha Tae Joon được giao cho Kim Moo Yeol - nam diễn viên nổi tiếng trên màn bạc nhưng còn khá xa lạ với khán giả truyền hình.

Kim Moo Yeol là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng ở xứ Hàn.

Vướng bê bối trốn nghĩa vụ quân sự

Sao nam sinh năm 1982 ra mắt với vai trò diễn viên nhạc kịch từ năm 2002. Trang Naver nhận định nhờ khả năng diễn xuất, Kim Moo Yeol nhanh chóng thành công trên sân khấu kịch. Năm 2009, vai Melchior trong vở Spring Awakening đã mang về cho anh danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Nhạc kịch Hàn Quốc lần thứ 15.

Cùng năm đó, tài tử được mời thử sức với vai phụ trong một số phim điện ảnh lẫn truyền hình như The Scam, War of the Arrows… Tới năm 2012, anh có vai chính đầu tay trong bộ phim 18+ được giới phê bình đánh giá cao - A Muse. Thành công ấn tượng của tác phẩm giúp tên tuổi của nam diễn viên được nhiều người biết đến.

Trước khi vướng bê bối trốn nghĩa vụ, anh tham gia một số dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Trong đó, A Muse là tác phẩm gây được tiếng vang.

Sự nghiệp đang trên đà phát triển, tháng 6/2012, truyền thông xứ Hàn đưa tin tài tử họ Kim trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi liên tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự.

Năm 2010, sau khi thời hạn hoãn nhập ngũ kéo dài 730 ngày kết thúc, nam diễn viên đã nộp đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự vì gặp chấn thương nặng ở đầu gối. Không được chấp thuận, anh tiếp tục xin miễn với lý do là người có thu nhập thấp và đã được thông qua.

Ủy ban Thanh tra Hàn Quốc sau đó đã cáo buộc Kim Moo Yeol trốn đi nghĩa vụ. Bởi thu nhập thực chất của anh cao hơn mức tiêu chuẩn để được miễn nhập ngũ. Dù công ty chủ quản ra sức bảo vệ anh, vụ việc này vẫn được đưa ra để điều tra lại. Khi đó, phía công ty sản xuất đã quyết định loại bỏ nam diễn viên khỏi dự án phim AM 11:00 và thay thế bằng Choi Daniel.

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, Kim Moo Yeol tuyên bố dù không có sai phạm, anh vẫn tự nguyện nhập ngũ để phục hồi danh dự đã bị tổn hại.

Sự nghiệp khởi sắc

Sau khi xuất ngũ vào năm 2014, tài tử họ Kim ít xuất hiện trước công chúng. Một năm sau, nam diễn viên thông báo kết hôn với sao nữ Mặt trăng ôm mặt trời sau 3 năm công khai hẹn hò. Trang Soompi nhận định cái kết viên mãn cho tình yêu đẹp của cặp diễn viên đã giúp anh dần lấy lại thiện cảm trong mắt khán giả.

Theo Naver, Yoon Seung Ah và Kim Moo Yeol gặp nhau lần đầu vào tháng 11/2011 qua sự giới thiệu của bạn bè.

Tuy nhiên, sau đó vì lịch trình bận rộn, cả hai không có thời gian gặp gỡ. Họ chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại. Đến tháng 2/2012, chuyện hẹn hò của cặp diễn viên bị phát hiện khi Kim Moo Yeol vô tình để lại lời nhắn bày tỏ tình cảm trên trang Twitter của nữ diễn viên lúc anh đang say.

Hôn nhân viên mãn với Yoon Seung Ah giúp Kim Moo Yeol dần lấy lại thiện cảm với khán giả.

Sau đám cưới, nữ diễn viên họ Yoon dành thời gian chăm lo gia đình. Trong khi đó, Kim Moo Yeol liên tục nhận được lời mời đóng chính trong các dự án điện ảnh lớn như llang: The Wolf Brigade, The Gangster, The Cop, The Devil, Intruder, Honest Candidate, Voice…

Theo Allkpop, vì tập trung phát triển sự nghiệp ở mảng điện ảnh, Kim Moo Yeol gần như không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Kể từ sau khi xuất ngũ vào 2014 đến nay, anh chỉ góp mặt trong 2 tác phẩm truyền hình là My beautiful bride (2015) và Bad guys 2 (2017).

Trang The Korea Times cho biết dù được giới chuyên môn đánh giá cao cả về kịch bản lẫn diễn xuất, cả hai tác phẩm của Kim Moo Yeol vẫn chưa đạt thành công xứng đáng. Phải đến màn tái xuất truyền hình sau 5 năm, tên tuổi của tài tử mới thật sự được công chúng biết đến.

Tái xuất truyền hình

Theo Naver, Kim Moo Yeol là người được tuyển chọn tham gia Tòa án vị thánh niên đầu tiên trong dàn diễn chính. Trong phim, anh vào vai phó thẩm phán Cha Tae Joo ấm áp, dịu dàng, trái ngược tính cách lạnh lùng, cương quyết của đồng nghiệp Shim Eun Seol (Kim Hye Soo thủ vai). Thẩm phán Cha luôn quan tâm đến những tội phạm vị thành niên và tin rằng mọi người có thể thay đổi theo hướng tốt hơn nếu câu chuyện của họ được lắng nghe.

Bộ phim chủ đề luật pháp nhanh chóng thu hút người xem truyền hình ngay từ khi vừa lên sóng. Theo Flix Patrol, tính đến ngày 27/2, Tòa án vị thành niên đã đạt 17,41 triệu lượt xem, giữ vị trí thứ 3 trong Top 10 chương trình truyền hình (không phải tiếng Anh) được xem nhiều nhất hàng tuần trên Netflix toàn cầu.

Cả hai phim truyền hình của Kim Moo Yeol sau khi tái xuất đều thu hút người xem đông đảo.

Trang Kpop Herald cho biết song song với Tòa án vị thành niên, bộ phim kinh dị viễn tưởng – Grid cũng có sự tham gia của Kang Moo Yeol, đang nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả.

Phim xoay quanh câu chuyện về nhóm điều tra đuổi theo một hồn ma vô danh - người đã biến mất sau khi tạo ra một lưới lá chắn cứu nhân loại khỏi gió mặt trời và tái xuất như đồng phạm của kẻ giết người sau 24 năm. Trong tác phẩm, anh đóng vai Song Eo Jin - nhân viên trong bộ phận quản lý, phủ nhận sự tồn tại của hồn ma.

Sau 2 phim truyền hình liên tiếp, Kim Moo Yeol tiếp tục trở lại màn ảnh rộng qua Ứng cử viên trung thực 2 - bộ phim hài với sự tham gia của Ra Mi Ran, Yoon Kyung Ho và Park Jin Joo. Đây là phần tiếp theo của bộ phim Honest Candidate (2020), dự kiến ​​phát hành vào năm 2022 sau khi hoàn thành hậu kỳ.