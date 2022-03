Thăng trầm của hình tượng Miêu Nữ

Zoë Kravitz cứu vớt hình ảnh Catwoman sau nỗi thất vọng từ Halle Berry, song cô vẫn chưa đủ sức vượt qua màn trình diễn ấn tượng của Michelle Pfeiffer cách đây 30 năm.

Công thức của đa số phim Batman là tuýp phụ nữ quái dị luôn vây quanh nam chính: Poison Ivy (Uma Thurman) phóng đãng và nham hiểm trong Batman & Robin; Drew Barrymore và Debi Mazar thủ vai cặp trợ lý lả lơi Sugar và Spice ở Batman Forever; Zoë Kravitz mơ màng và cũng đầy quyến rũ trong vai Selina - "nàng thơ" nhỏ nhắn của The Batman.

Với bom tấn mới do Warner Bros. sản xuất, Kravitz trở thành Miêu Nữ tương tác nhiều nhất với Người Dơi. Lộ diện một cách ma mị giữa khung cảnh chìm ngập bóng tối của thành phố Gotham, nhân vật Selena đã được Peter Bradshaw của The Guardian khen ngợi: "Năng lực của cô ấy tạo nên sức hút cho phim".

Cây bút trên Telegraph, Robbie Collin, cho rằng sự kết hợp giữa Pattinson và Kravitz đưa đến khoảnh khắc gây bùng nổ cảm xúc hơn cả những tác phẩm nhượng quyền thương mại trước đó về Người Dơi.

"Màn trình diễn tuyệt vời của nhân vật đã tạo thêm màu sắc lôi cuốn và hấp dẫn cho cốt truyện vốn đã bí ẩn, quanh co về thế giới ngầm trong The Batman", Collin bình luận thêm.

Zoë Kravitz được khen khi sắm vai Catwoman, kết hợp cùng Robert Pattinson trong bom tấn dài gần 3 tiếng. Ảnh: People.

Giới chuyên môn đồng tình rằng dù không khiến người xem bất ngờ đến mức há hốc mồm, Zoë Kravitz đã "cứu" được phần nào hình tượng Miêu Nữ từng bị mặc định là kệch cỡ qua sự thể hiện của Halle Berry.

Miêu Nữ ấn tượng nhất

Theo Nerdist, Selina hay Catwoman, còn được gọi là The Cat, là nhân vật hư cấu do Bob Kane và Bill Finger tạo ra, xuất hiện lần đầu trong loạt truyện của DC Comics vào mùa xuân năm 1940.

Catwoman có nghĩa là gợi cảm. Sự nóng bỏng của cô thay cho chìa khóa mở cửa trái tim của chàng Batman hoặc bất kỳ tên kỵ sĩ bóng đêm nào mà nhân vật muốn tiếp cận. Do đó, Catwoman gắn chặt với yếu tố tình dục.

Catwoman giống Batman ở chỗ không có siêu năng lực trời ban. Tất cả sức mạnh có được, cô phải trải qua quá trình huấn luyện. Tâm lý nhân vật bất ổn nhưng chưa đến mức điên loạn như Joker, hay toát lên vẻ đáng sợ từng được nhìn thấy ở Scarecrow.

Khi xuất hiện trên màn ảnh rộng, Selina Kyle có nhiều phiên bản khác nhau và thay đổi cho phù hợp với hành trình lịch sử. Để nói thành công và gây ấn tượng nhất, chắc chắn đó là màn hóa thân của minh tinh Michelle Pfeiffer trong Batman Returns (1992).

Dựa vào kết quả bình chọn trên IGN hồi tháng 2, Pfeiffer với 2.686 phiếu vote đã trở thành diễn viên thủ vai Miêu Nữ được yêu thích nhất. Minh tinh đạt 54,4 % phiếu trên tổng 100%.

Mọi cử chỉ, ánh mắt của Michelle Pfeiffer trong Batman Returns (1992) đều được khen gợi cảm. Ảnh: People.

Nàng mèo của Pfeiffer khác biệt vì không phải siêu trộm máu lạnh thường thấy dưới vỏ bọc một phụ nữ, mà là cô thư ký rụt rè, bị ông chủ độc tài giết hại nhưng sau đó được hồi sinh, và trở nên khác biệt.

Theo The Independent, không phóng đại khi gọi đây là một trong những phần thể hiện mãn nhãn trong lịch sử phim siêu anh hùng. Chưa bao giờ nàng Catwoman lại nhiều cung bậc cảm xúc như của Pfeiffer trong Batman Returns, mọi thứ cô làm dù thế nào đi chăng nữa, vẫn cho thấy vẻ quyến rũ trong mắt người đối diện.

Trong cuộc gặp gỡ ác nhân Penguin (Danny DeVito), nhân vật đã nhét chú chim sống vào miệng, giữ nó một lúc trước khi thả tự do cho con vật. Pfeiffer thừa nhận từng lo lắng về bệnh truyền nhiễm có thể mắc phải, nhưng cuối cùng nữ diễn viên đã vượt qua và mang đến cho khán giả một cảnh phim ấn tượng.

Cảnh cuối cùng của Batman Returns có Catwoman bất ngờ xuất hiện trong bộ đồ đen bóng bó sát với những móng vuốt sắc nhọn. Cô tỏ ra hoang dại giống loài mèo và cũng rất khao khát cuộc sống. Chính khoảnh khắc đó đã đóng đinh Catwoman trong hình tượng vừa đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương.

Vai diễn đáng quên của minh tinh giành giải Oscar

Phiên bản live-action của Catwoman do Halle Berry đảm nhận trong tác phẩm solo cùng tên là nỗi thất vọng lớn hồi năm 2004.

Thủ vai Patience Phillips hiền lành và chăm chỉ, Berry bị sát hại sau khi phát hiện ra công ty mỹ phẩm nơi cô làm việc lên kế hoạch phát hành sản phẩm gây tác dụng phụ nguy hiểm. Trong phim, cô được Midnight - thực thể ẩn sâu bên trong loài mèo mau Ai Cập - hồi sinh.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bộ phim bị khán giả phản đối: Áp lực về sự trở lại của nhân vật bị mắc kẹt trong đường hướng phát triển, kịch bản ngớ ngẩn, khâu cắt dựng thô ráp, cách diễn xuất của Berry đi vào lối mòn, nếu không nói là tuột dốc thảm hại.

Halle Berry thừa nhận Patience Phillips là vai diễn đáng quên trong sự nghiệp. Ảnh: Digital Spy.

Trớ trêu thay, minh tinh khi ấy vừa ẵm tượng vàng Oscar đã lập tức ngậm ngùi nhận thêm giải Mâm xôi vàng ở hạng mục Nữ diễn viên tệ nhất. Berry ôm nỗi hậm hực và thậm chí còn đá xoáy Warner Bros. vì đã tạo ra bộ phim tẻ nhạt và kệch cỡm đến vậy.

Catwoman thực sự đáng quên trên đường đua phòng vé, khi chỉ mang về 82 triệu USD so với kinh phí đầu tư 100 triệu USD . Một số khán giả chỉ trích Berry ham khoản cát-xê 14 triệu USD dù thừa hiểu kịch bản sẽ khiến nhân vật của cô trông tệ ra sao.

"Tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng", Berry hồi tưởng về tựa phim mình từng dành tâm huyết nhưng chỉ được Rotten Tomatoes chấm điểm 3,1/10.

Phân tích về thất bại của phim, cô cho rằng Catwoman là dự án đi trước thời đại và chưa ai dám đầu tư từng ấy tiền vào một nữ diễn viên hành động da đen như cô. Họ không chắc chắn về giá trị bộ phim mang lại nên thay vì bom tấn, Catwoman đã bị gắn mác bom xịt.

Trả lời phỏng vấn Digital Spy năm 2020, Berry nói từng hy vọng vai diễn Patience Phillips sẽ góp phần đa dạng hóa lựa chọn diễn viên của dòng phim siêu anh hùng. Cô bất chấp lời khuyên của những đồng nghiệp để nhận lời tham gia, và tất nhiên, Berry đã lầm.

"Tôi nhớ mình từng có cuộc tranh cãi kiểu: 'Tại sao Catwoman không thể cứu thế giới như Batman hay Superman? Tại sao cô ấy chỉ có thể cứu rỗi hội chị em phụ nữ khỏi một loại kem dưỡng da thực chất sẽ lột da họ?'. Nhưng khi ấy tôi chỉ là diễn viên được thuê để đóng phim. Tôi không phải đạo diễn. Tiếng nói của tôi chẳng thấm vào đâu, hoàn toàn thất bại trước họ".

Anne Hathaway với tạo hình Miêu Nữ hiện đại và hấp dẫn trong The Dark Knight Rises (2012). Ảnh: Heyuguys.

Hình tượng Miêu Nữ sau này do những cái tên khác đảm nhận như Anne Hathaway (The Dark Knight Rises), với bản truyền hình có Camren Bicondova trong series Gotham (2014 - nay). Song, chưa ai đủ năng lực tạo nên cú nổ cho vai diễn giống như cách Michelle Pfeiffer từng làm, The Independent nhận định.