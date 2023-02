Tháng năm thăng trầm của nhà sách lớn nhất nước Mỹ

Khởi nguồn của thương hiệu này có từ thế kỷ 19, khi Charles Barnes bán sách tại ngôi nhà của mình ở Wheaton, Illinois (Mỹ) vào năm 1873. Hơn 40 năm sau, con trai của ông, William Barnes, chuyển đến New York và hợp tác với G. Clifford Noble, thành lập Barnes & Noble. Nhà sách đầu tiên của Barnes & Noble được mở trên Đại lộ số 5, thành phố New York vào năm 1932, giữa cuộc Đại khủng hoảng. Ngày nay, công ty vẫn duy trì một điểm bán trong khu phố gần đó. Ảnh: Beyond My Ken - Own work.