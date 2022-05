Thang Duy tại Cannes 2022

"Decision to Leave" do Thang Duy và Park Hae Il đóng chính tranh giải Cành cọ Vàng. Hai nghệ sĩ và đạo diễn Park Chan Wook đã có mặt ở Pháp để chuẩn bị cho buổi công chiếu.

Ngày 23/5, Sina đưa tin Thang Duy cùng đạo diễn Park Chan Wook và nam diễn viên Park Hae Il tham dự Liên hoan phim Cannes 2022. Họ góp mặt để quảng bá và chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ phim Decision to Leave (Quyết tâm chia tay) - một trong những tác phẩm tranh giải Cành cọ Vàng năm nay.

Theo Sina, sự xuất hiện của Thang Duy nhận được sự chú ý từ truyền thông Trung Quốc. Đây là lần hiện diện hiếm hoi của nữ diễn viên tại sự kiện điện ảnh danh giá sau nhiều năm hạn chế đóng phim, lui về chăm lo cuộc sống gia đình. Thang Duy diện trang phục sắc trắng đơn giản, thanh lịch. Cô được khen trẻ trung ở tuổi 43.

Thang Duy bên đạo diễn Park Chan Wook và tài tử Park Hae Il. Ảnh: Sina.

Theo Sohu, Decision to Leave là phim Hàn Quốc thứ hai Thang Duy diễn xuất, sau Thu muộn đóng cặp với Hyun Bin năm 2010. Tác phẩm tâm lý theo chân chàng sĩ quan cảnh sát Hye Jun (Park Hae Il). Anh nhận nhiệm vụ điều tra một cái chết bí ẩn trên vùng núi và nghi ngờ vợ của kẻ quá cố, Seo Rae (Thang Duy), có liên quan. Tuy nhiên, Hye Jun dần nảy sinh tình cảm với người phụ nữ này. Mối quan hệ tình cảm mở ra những thay đổi trong cuộc đời của cả hai.

Kịch bản Decision to Leave do Park Chan Wook - đạo diễn bậc thầy với lối kể chuyện giàu tính triết lý, hình ảnh ấn tượng thị giác - cùng Jeong Seo Kyeong viết. Hai người từng hợp tác qua các bộ phim I’m a Cyborg, but That’s OK (2006), Thirst (2009) và The Handmaiden (2016).

Sau khi trailer phim được công bố, Thang Duy được khen khả năng đọc thoại tiếng Hàn trôi chảy, giàu cảm xúc. Truyền thông Trung Quốc nhận xét cô là hình mẫu diễn viên để nghệ sĩ trẻ xứ tỷ dân noi theo.

Thang Duy sinh năm 1979, gia nhập ngành giải trí từ năm 2004. Cô được biết đến nhiều với vai diễn Vương Giai Chi trong phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An. Tác phẩm giúp người đẹp giành được giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại giải Kim Mã năm 2007. Năm 2011, cô cũng đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards với tác phẩm Thu muộn.

Thang Duy nằm trong nhóm 8 hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc Đại lục gồm Triệu Vy, Châu Tấn, Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thư Kỳ. Cô được yêu thích nhờ khả năng diễn xuất và được mệnh danh là "nữ thần văn nghệ" với vẻ đẹp tinh tế, khí chất đặc biệt, phù hợp với màn ảnh rộng.

Thang Duy kết hôn với đạo diễn Kim Tae Young vào năm 2014. Họ quen biết và phát triển tình cảm sau bộ phim Thu muộn. Sau khi lập gia đình, cô sống tại Hàn Quốc, kín tiếng đời tư. Gần đây, nữ nghệ sĩ vướng tin ly hôn chồng sau khi đưa con gái về Trung Quốc sinh sống. Sau đó, Thang Duy lên tiếng phủ nhận.