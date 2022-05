Thang Duy khác biệt ở Cannes 2022

Decision to Leave cũng được so sánh với The Handmaiden - tác phẩm mang tính đột phá của Park Chan Wook, được giới thiệu tại LHP Cannes 2016. Bộ phim với Thang Duy trong vai chính đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 5 phút từ những người xem tham gia sự kiện công chiếu. Decision to Leave có hy vọng giành được giải Cành Cọ Vàng năm nay.