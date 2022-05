Thang Duy được khen ngợi tại Cannes 2022

Bộ phim “Decision to Leave” do Park Chan Wook đạo diễn, Thang Duy đóng vai chính đã có buổi công chiếu tại LHP Cannes 2022. Tác phẩm nhận nhiều phản hồi tích cực.

Decision to Leave đánh dấu sự trở lại của Park Chan Wook với màn ảnh rộng sau sáu năm kể từ The Handmaiden (2016). Trong thời gian ấy, nhà làm phim chỉ ra mắt thêm một phim ngắn (được quay hoàn toàn bằng điện thoại iPhone) và một TV series nói tiếng Anh nhan đề The Little Drummer Girl. Phim đã được nền tảng trực tuyến Mubi mua bản quyền phát sóng tại nhiều vùng lãnh thổ như Bắc Mỹ, Anh, Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Tại Việt Nam, tác phẩm sẽ sớm được phát hành.

Tác phẩm của Park Chan Wook là một trong hai phim đến từ vùng điện ảnh châu Á được mong chờ tại LHP Cannes lần thứ 75, đang diễn ra từ 17/5-28/5. Tác phẩm cũng nằm trong danh sách phim được lựa chọn tham gia tranh giải Cành cọ Vàng 2022. Decision to Leave đã có buổi công chiếu vào ngày 23/5 tại Cannes và được nhiều trang tin điện ảnh uy tín của Hollywood khen ngợi. Tỷ lệ phản hồi tích cực về tác phẩm của các cây bút phê bình trên chuyên trang Rotten Tomatoes là 89%, tương đương 17/19 bình luận là khen ngợi.

Diễn xuất của Thang Duy được ghi nhận

Trong Decision to Leave, Thang Duy thủ vai Seo Rae, một người đàn bà vừa trở thành góa phụ sau khi chồng cô không may rơi khỏi vách núi. Cảm thấy vụ tai nạn có nhiều điểm chưa sáng tỏ, thám tử Hae Joon (Park Hae Il) đã bắt đầu đặt Seo Rae vào vòng nghi vấn.

Seo Rae trở thành kẻ tình nghi giết người trong mắt Hae Joon vì cách cô phản ứng trước cái chết của chồng có phần lạnh nhạt. Hae Joon bị cuốn theo suy luận của mình, tới độ dần trở nên ám ảnh. Ngược lại, Seo Rae chỉ giữ im lặng và tiếp tục cuộc sống khép kín đầy bí ẩn. Thái độ của cô càng dung túng cho những suy luận của Hae Joon.

Decision to Leave bắt đầu bằng vụ một tai nạn có nhiều dấu hiệu bất thường.

Cuộc điều tra càng kéo dài, những góc khuất trong cuộc sống của Hae Joon bắt đầu hé lộ. Hành vi lén lút theo dõi của anh cũng bị Seo Rae nhận ra. Người phụ nữ bắt đầu chơi đùa với trí tò mò của nhà trinh thám đang dần trở nên ám ảnh vì mình. Mặt khác, dưới sức ép của những người xung quanh, Hae Joon cũng dần nhận ra vấn đề và muốn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Seo Rae. Nhưng mong muốn ấy chẳng dễ gì thành hiện thực.

Decision to Leave là dự án điện ảnh Hàn Quốc thứ hai mà Thang Duy đảm nhận vai nữ chính. Tác phẩm trước đó của người đẹp là bộ phim tâm lý Late Autumn (2011) đóng cùng tài tử Hyun Bin. Không hẹn mà gặp, cả hai vai diễn đều đòi hỏi Thang Duy hóa thân thành những người đàn bà truân chuyên với cuộc hôn nhân kết thúc trong bi kịch.

Diễn xuất của cô trong Decision to Leave nhận được nhiều lời khen ngợi. Bài bình luận phim của Deadline viết: “Các nhân vật nữ là điểm sáng của bộ phim, đặc biệt là Seo Rae qua màn hóa thân xuất thần của Thang Duy. Cô thể hiện một cách rất tự nhiên, hai khía cạnh cùng tồn tại trong bản thể một người phụ nữ - vẻ bên ngoài nghiêm nghị song hành với sức hấp dẫn ái tình bùng nổ từ bên trong. Đây cũng có thể là lý do Lý An từng chọn cô vào vai chính trong bộ phim Sắc, Giới (2007)”.

“Phim lãng mạn nhất năm”

Mở đầu bài bình luận đăng trên IndieWire, David Ehrlich mô tả phim mới của Park Chan Wook là “phim lãng mạn nhất năm”. Cây bút phê bình đánh giá cao nỗ lực của nhà làm phim khi chạm được đến trái tim khán giả bằng một tác phẩm trinh thám, giật gân.

Tương tác giữa Park Hae Il và Thang Duy trong phim được đánh giá tốt.

“Decision to Leave không phải kiểu phim trinh thám đề cao việc lật mặt hung thủ, khán giả dễ nhận thấy điều này bằng cách quan sát nỗ lực phá án thảm hại của nam chính. Trên thực tế, sự hài hước, vui tươi và chất kinh dị, tội phạm tăng tiến của đạo diễn Park Chan Wook được dành vào việc xây dựng tâm lý nhân vật Hae Joon - không phải trong quá trình điều tra nghi phạm mà là cảm xúc của anh dành cho cô ấy”, Ehrlich viết.

Cây bút phê bình cũng chỉ ra diễn biến tâm lý tương tự từ phía Seo Rae. Cô không quá bận tâm về việc người thám tử điển trai Hae Joon có thể tìm thấy những bằng chứng bất lợi cho mình. Ngược lại, người đàn bà lo sợ anh sẽ sớm bỏ cuộc. Sự tò mò của Hae Joon chính là phần thưởng cho chiến thắng của Seo Rae.

“Và từ đây, sân khấu để Park nghiên cứu, bóc tách một trạng thái tâm lý phức tạp đã được thiết đặt. Đối tượng là một thám tử tìm bị cuốn theo tội ác anh không muốn làm sáng tỏ, và một nghi phạm giết người không bằng chứng đã quá quen với việc bỏ mọi thứ lại phía sau” cây bút phân tích.

Theo anh, bí ẩn không lời giải đáp của phim chính là việc liệu các nhân vật có chấp nhận sống trong lâu đài tình ái với nền móng là những bí ẩn quá khứ không lời giải đáp về đối phương hay không.

“Phiên bản hiện đại của The Handmaiden”

Decision to Leave cũng được so sánh với The Handmaiden - tác phẩm mang tính đột phá của Park Chan Wook, được giới thiệu tại LHP Cannes 2016. Bộ phim với Thang Duy trong vai chính đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 5 phút từ những người xem tham gia sự kiện công chiếu. Tuy nhiên, theo tường thuật của Variety, sự hưởng ứng từ hàng ghế khán giả vẫn không bì kịp khung cảnh náo nhiệt trong khán phòng buổi công chiếu The Handmaiden năm 2016.

Park Hae Il, Park Chan Wook, Thang Duy trên thảm đỏ Cannes 2022.

Decision to Leave có nhiều tương đồng với The Handmaiden là nhận xét của cây bút Jessica Kiang từ Variety. Seo Rae chính tà bất phân sẽ khiến người xem bất ngờ tới phút cuối trong một cốt truyện nhiều ngã rẽ và cú lật ngược tình huống bất ngờ. Tác phẩm mang màu sắc cổ điển, nhưng được đặt trong bối cảnh hiện đại với sự can thiệp sâu rộng của công nghệ viễn thông và các thiết bị liên lạc thông minh.

Sự tiến bộ của công nghệ - khi đáp án cho phần lớn câu hỏi đều có thể được tìm thấy nhanh chóng và chính xác thông qua một từ khóa tìm kiếm phù hợp - dường như là kẻ thù của những câu truyện trinh thám cổ điển vốn thiên về suy luận dựa trên trí tưởng tượng.

“Tuy nhiên, dưới bàn tay đạo diễn của Park Chan Wook và kịch bản do Cheung Seokyung chấp bút, công nghệ đã trở thành một thứ gia vị cho cảm xúc của các nhân vật”, Kiang viết.

Cô nhận xét: “Kịch bản phim của Park Chan Wook và biên kịch Cheung Seokyung đưa ẩn ý về việc sự trường tồn của công nghệ hiện đại đã thay đổi cách chúng ta kết nối, ghi nhớ các sự kiện cũng như trải nghiệm tình yêu và mất mát”.

“Nhận thức của con người là sai lầm. Cảm xúc của con người cũng có thể thay đổi. Seo Rae yêu chàng thám tử, hay cô chỉ là một kẻ bắt chước tinh vi với chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội? So sánh với sự sáng rõ và khả năng tua lại vô hạn của một bản ghi âm - thứ có thể khôi phục từ bộ nhớ một chiếc điện thoại bị ném xuống biển - ký ức có thể thay đổi, suy tư và động lực không thể tồn tại bên ngoài một trái tim đã phong kín. Tuy nhiên, nếu trái tim của một kẻ đang yêu không đáng tin, đó sẽ là cái kết bất ngờ, buồn bã nhưng cũng đầy thỏa mãn mà tác phẩm nghệ thuật này chứng minh với khán giả của nó”.