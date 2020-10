Thang Duy đóng phim mới của đạo diễn ‘Cô hầu gái’

“Decision to Leave” - dự án điện ảnh mới của đạo diễn Park Chan Wook - sẽ khởi quay trong cuối tháng 10 với Thang Duy và Park Hae Il đóng chính.

Theo Korea Herald, đạo diễn Park Chan Wook sẽ khởi quay bộ phim mới mang tên Decision to Leave trong cuối tháng 10 và ông đã tìm đủ dàn diễn viên cho dự án.

Theo đó, Park Hae Il và Thang Duy đảm nhận hai vai chính. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Lee Jung Hyun, Go Kyung Pyo và Park Yong Woo.

Tác phẩm tâm lý theo chân chàng sĩ quan cảnh sát khảng khái tên Hye Jun (Park Hae Il). Anh nhận nhiệm vụ điều tra một cái chết bí ẩn trên vùng núi và nghi ngờ vợ của kẻ quá cố, Seo Rae (Thang Duy), có liên quan. Tuy nhiên, Hye Jun dần dà nảy sinh tình cảm với người phụ nữ này.

Năm gương mặt đã xác nhận tham gia Decision to Leave của Park Chan Wook. Ảnh: Yonhap.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Park Chan Wook cộng tác với Thang Duy và Park Hae Il, cũng như hầu hết dàn diễn viên. Tuy nhiên, riêng với Lee Jung Hyun - nữ diễn viên vào vai vợ của Hye Jun, cô từng xuất hiện trong phim ngắn kinh dị Night Fishing của Park.

Trong Decision to Leave, Go Kyung Po vào vai một sĩ quan cảnh sát khác. Người này thân thiết với Hye Jun, nhưng phản đối cách anh điều tra vụ án mạng. Cuối cùng, Park Yong Woo sắm vai Ho Shin - một người đàn ông khác trong cuộc đời Seo Rae.

Kịch bản Decision to Leave do Park Chan Wook cùng Jeong Seo Kyeong sáng tác. Hai người từng hợp tác qua các bộ phim I’m a Cyborg, but That’s OK (2006), Thirst (2009) và The Handmaiden (2016).

Bộ phim điện ảnh gần nhất mà Park Chan Wook thực hiện là Cô hầu gái. Ảnh: Cine21.

Gần nhất, đạo diễn Park Chan Wook trình làng mini-series dài 6 tập mang tên Little Drummer Girl (2018) trên sóng BBC. Tác phẩm lấy nội dung dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1983 của John Le Carre. Trước đó, ông gặt hái thành công vang dội với bộ phim điện ảnh mang màu sắc đồng tính The Handmaiden (2016).