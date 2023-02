‘Thang đo độ cool’ khiến học sinh Việt Nam hào hứng tìm hiểu

Thấu hiểu bản thân và có định hướng con đường tương lai từ sớm, người trẻ ngày nay không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội, sẵn sàng cho những trải nghiệm mới. Đây cũng là câu chuyện của các du học sinh Việt nhận học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) nhờ tự tạo cơ hội cho bản thân và làm đầy "chất cool".

Tại New Zealand - đất nước nhiều năm liền nằm trong nhóm đầu các nền giáo dục hướng đến tương lai, ngay từ bậc trung học, học sinh đã có cơ hội tiếp cận nhiều môn học góp phần định hình nghề nghiệp trong tương lai.

“Từ lớp 11 trở lên, học sinh chỉ cần học 5 môn với 2 môn bắt buộc là Toán và Tiếng Anh, 3 môn còn lại được chọn tùy theo sở thích và nguyện vọng. Các môn học ở đây cũng rất đa dạng và mới lạ, ví dụ như Kinh doanh, Tâm lý học, Luật đã có ngay từ cấp 3. Việc tìm hiểu về những môn này từ sớm sẽ giúp phát triển bản thân và xác định ngành học sau này”, Nguyễn Tuấn Minh - nhận học bổng NZSS năm 2019 của trường Avondale College - chia sẻ.

Từ bước đệm NZSS, Tuấn Minh đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại New Zealand như huy chương đồng cuộc thi Olympic Toán New Zealand (NZMO), giải Xuất sắc cuộc thi Toán AMC (Australia)... và trở thành sinh viên tại ĐH Auckland, ngôi trường nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2023 theo bảng xếp hạng QS.

Trên hành trình “chạm nóc” thang đo độ cool, bên cạnh việc lĩnh hội tri thức, học sinh Việt còn mở rộng vòng bạn bè, quen biết những người “đồng đội” mới thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau.

“Ở New Zealand, mình đã được học hỏi rất nhiều từ bạn bè. Mình còn là đồng trưởng câu lạc bộ từ thiện LEOs Club của trường. Chúng mình đã cùng nhau tham gia hoạt động thiện nguyện như gây quỹ từ thiện bằng việc bán xúc xích, bánh quy tại các hội chợ, mua quà Giáng sinh tặng cho các hộ gia đình khó khăn...”, cô bạn Mai Hà Thái - cựu học sinh trường Marlborough Girls’ College - cho hay. Thái chia sẻ việc trò chuyện với những người bạn mới đã giúp cô cải thiện tiếng Anh ở kỹ năng nghe và nói.

Hà Thái cho biết thêm: “Trải nghiệm ấn tượng nhất với mình là được ông bà gia đình bản xứ (homestay) đưa đi chơi vòng quanh đảo Nam trong kỳ nghỉ hậu gỡ bỏ giãn cách. Đây là một trải nghiệm mình sẽ không thể quên và không thể có nếu như không may mắn ở cùng với ông bà. Ông bà đưa mình đi ngắm núi tuyết, cũng như cho mình cơ hội được đi du thuyền, ngắm hang động đom đóm ở Te Anau”.

Trong thời gian học tập tại New Zealand, các học sinh Việt đã tiếp nhận kiến thức mới, đồng thời phát triển các kỹ năng xã hội, trở thành một phiên bản mới và “cool” hơn trước.

“Vượt lên bản thân” là điều Trần Gia Huy - cựu học sinh trường Green Bay High School - cảm thấy hứng thú nhất tại New Zealand. Nam sinh chia sẻ: “Ngoài CLB môi trường trong trường, mình cũng tham gia các CLB thể thao bên ngoài như CLB Lynndale và cùng huấn luyện viên hoàn thành đường chạy 42 km ở giải Rotorua Marathon. Điều mình cảm thấy bất ngờ nhất là khi tham gia các giải với tinh thần vượt lên bản thân, mình đã nhận được cúp từ Athletics Auckland. Mình luôn coi chiếc cúp này là động lực để phấn đấu hơn nữa trong tương lai”.

Sắp tới, Gia Huy sẽ nhập học trường ĐH Canterbury ngành Khoa học Môi trường với học bổng trị giá 15.000 NZD. Đây cũng là trường đại học đầu tiên tại New Zealand nhận đánh giá 5 sao của QS World University Rankings bởi chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và hỗ trợ sinh viên.

Hay với Hà Thái, “được lớn” là điều cô nàng rút ra sau nhiều năm sinh sống và học tập tại xứ sở kiwi. Từ một cô gái rụt rè và không giỏi bắt chuyện với người lạ, Hà Thái của hiện tại đã tự tin đứng trước đám đông để nói chuyện, chia sẻ. “Điều này thể hiện rõ rệt nhất khi mình mạnh dạn đăng ký và trở thành một trong 2 bạn leader của LEOs Club. Lúc hoạt động, mình phải tìm kiếm, gặp gỡ và họp với nhiều bên đối tác lớn để có thể thực hiện các sự kiện của CLB”.

Riêng Hồ Thị Mỹ Hà, cựu học sinh trường Mount Roskill Grammar School, du học xa nhà giúp cô mở ra thế giới quan đa góc nhìn. “Mình biết cách đón nhận những ý tưởng, suy nghĩ, lối sống mới, thậm chí khác biệt với những gì được biết trước đó. Trường của mình đặc biệt đa dạng về văn hóa, nên mình đã có cơ hội được trò chuyện và tiếp xúc với bạn bè đến từ những đất nước khác nhau. Chính điều này đã giúp mình có cái nhìn đa dạng hơn về thế giới ngoài kia, đồng thời cũng dạy mình cách bỏ qua định kiến để mở lòng đón nhận và tôn trọng những lối sống khác".

Mỗi người có định hướng, trải nghiệm khác nhau, song những bạn trẻ trưởng thành từ học bổng NZSS đều hài lòng và hiểu ra “chất cool” được vun đắp từ chính những cơ hội trong quãng thời gian tuổi trẻ của mình, đặc biệt khi ở một vùng đất mới với nhiều cơ hội mới. Những trải nghiệm quý báu đó không phải để chứng tỏ mình là ai, mà giúp mỗi người hiểu được mình là ai, trưởng thành hơn và tự hoàn thiện “thang đo độ cool” của chính mình.

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) được triển khai lần đầu vào năm 2019 và tái khởi động trong năm nay.