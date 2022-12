Thắng Bồ Đào Nha, Morocco làm nên lịch sử cho châu Phi

Tối 10/12 (giờ Hà Nội), Morocco đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 để có lần đầu tiên vào bán kết World Cup trong lịch sử.

Trong những phút đầu hiệp một, Bồ Đào Nha giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, họ cũng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm khi Morocco chủ động phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội phản công. Joao Felix có một số pha dứt điểm nhưng chất lượng không cao. Trong khi đó, trung phong cắm Goncalo Ramos bị phong tỏa hoàn toàn.

Morocco thậm chí còn có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Họ thoát pressing rất tốt nhờ những đường chuyền ngắn, chính xác và xử lý rất tự tin trong phạm vị hẹp.

Thành quả cũng đã đến với đại diện châu Phi ở phút 42. Sau một pha tạt bóng bên cánh trái, thủ môn Costa của Bồ Đào Nha băng ra để có thể cản phá. Tuy nhiên, anh lại chọn điểm rơi không chính xác và để En Nesyri đánh đầu ghi bàn.

Ngay sau bàn thua, Bồ Đào Nha gây sức ép dồn dập. Họ có một cơ hội nguy hiểm khi Bruno Fernandes tung cú volley đưa bóng đi trúng xà. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 cho Morocco.

Sang hiệp 2, HLV Fernando Santos thực hiện rất nhiều sự điều chỉnh về mặt nhân sự để cải thiện khâu tấn công. Trong đó, đáng chú ý là việc ông tung Cristiano Ronaldo vào sân. Tuy nhiên, ngôi sao lớn nhất đội bóng cũng không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng phòng ngự kỷ luật của Morocco.

Trong 39 phút có mặt trên sân, Ronaldo chỉ có đúng một pha dứt điểm. Tuy nhiên, chất lượng của cú đá này không cao và bị thủ môn Bounou cản phá.

Càng về những phút cuối, Bồ Đào Nha đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Họ tạo được nhiều cơ hội nhưng với tâm lý vội vàng, họ không thể hiện được sự sắc bén. Từ phút 90+3, Bồ Đào Nha được chơi hơn người khi Cheddira nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là quá ít để đại diện châu Âu ghi bàn gỡ hòa.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha nhận thất bại 0-1 trước Morocco. Đại diện châu Phi lần đầu vào bán kết World Cup và sẽ gặp Anh hoặc Pháp.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019