Tháng 12 mua xe Rush, tại sao không?

Kể từ khi ra mắt đến nay, Rush vẫn luôn là một trong những mẫu xe điển hình của nhà Toyota. Doanh số vài tháng gần đây là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của chiếc SUV này.

Rush ngày càng chứng tỏ sức hấp dẫn trên thị trường tại Việt Nam khi doanh số tăng trưởng liên tục trong những tháng gần đây. Tháng 11, Rush đạt doanh số 497 xe, tăng gần 2 lần so với trung bình các tháng trước đó. Tính đến nay, doanh số cộng dồn của Rush đạt 7.077 xe.

Toyota Rush là mẫu SUV đô thị lý tưởng trong tầm giá hơn 600 triệu đồng. Không chỉ là mẫu xe chạy phố an toàn, tiện dụng, Rush còn sẵn sàng chinh chiến trên những cung đường khó khăn, cần đến khả năng off-road.

Ở giai đoạn đầu của dòng xe SUV tại Việt Nam, phần đông người dùng ưa chuộng những chiếc xe có mẫu mã bắt mắt, góc cạnh, hầm hố. Lâu dần, người dùng quan tâm nhiều hơn cho tính thực dụng - yếu tố nền tảng của một chiếc SUV. Một chiếc SUV chở được nhiều người, trang bị tiêu chuẩn đầy đủ, động cơ vừa phải và nhiều công nghệ an toàn sẽ thu hút khách hàng hơn một chiếc xe chỉ có mẫu mã đẹp. Và Rush là mẫu xe được Toyota tạo ra để đáp ứng những yếu tố đó.

Rush không sở hữu thiết kế quá bóng bẩy, thay vào đó là yếu tố dễ nhìn. Người dùng dễ dàng nhận ra Rush được pha trộn giữa Innova và Fortuner. Rush vẫn có đôi chút hầm hố ở ngoại thất nhờ lưới tản nhiệt hình thang với các nan to bản, hệ thống đèn vuốt về 2 bên. Thân xe có các đường gân guốc, tô điểm thêm nét khỏe mạnh cho mẫu xe có thiết kế “hiền lành”.

Sẽ không nhiều mẫu xe trong phân khúc có trang bị đầy đủ như Rush. Ở bên ngoài, mẫu xe 7 chỗ có hệ thống đèn trước sau bằng LED, mâm 17 inch thiết kế 5 chấu kép dạng xoáy thể thao, ăng-ten dạng vây cá, cánh gió mui tích hợp đèn phanh.

Các trang bị đáng chú ý trong xe gồm vô-lăng 3 chấu tích hợp nút chức năng, màn hình thông tin giải trí 7 inch cảm ứng, dàn âm thanh 8 loa, hàng ghế thứ 2 có thể gập 60:40 và hàng ghế thứ 3 có thể gập 50:50.

Toyota Rush có diện mạo hiện đại, các đường nét gọn gàng mang đến cho người nhìn cảm giác thân thiện. Kích thước nhỏ gọn là lợi thế của Rush khi có thể dễ dàng di chuyển trong đô thị, cũng như bán kính quay đầu nhỏ hơn các đối thủ trong phân khúc.

“Khi lựa chọn chiếc xe đầu tiên cho mình, tôi phân vân khá nhiều mẫu xe. Rush là sự lựa chọn cuối cùng của tôi. Ngoài nhu cầu di chuyển trên phố hàng ngày, tôi còn có thể lái Rush ‘chill’ trên những cung đường off-road nhẹ cùng bạn bè dịp cuối tuần”, anh Minh Trần, doanh nhân 9X chia sẻ.

Dù kích thước không quá lớn, Rush vẫn đảm bảo không gian nội thất rộng rãi, thoải mái nhờ cách bố trí thông minh. Hàng ghế thứ 2 và 3 đủ không gian để chân và khoảng sáng trên đầu cho người trưởng thành. Khoang hành lý đủ chỗ chứa cho nhu cầu của một gia đình.

Các mẫu xe off-road thường có vẻ ngoài hầm hố, cơ bắp. Rush là trường hợp ngoại lệ. Rush là mẫu SUV khung gầm built-in ladder frame giúp cân bằng lợi thế về trọng lượng nhẹ của khung xe liền (unibody/monocoque) và độ cứng vững, chịu lực vặn xoắn tốt của khung xe rời (body on frame), từ đó giúp dễ dàng di chuyển trên những địa hình khó.

Khoảng sáng gầm 220 mm cùng góc thoát trước/sau lớn giúp xe dễ dàng vượt qua những nơi có địa hình phức tạp. Hệ dẫn động cầu sau cho tầm nhìn người thoáng rộng. Hệ thống treo sau liên kết đa điểm giúp xe vượt địa hình phức tạp, vận hành ổn định và êm ái hơn. Chính khả năng off-road của Rush đã thu hút nhóm khách hàng trẻ trước đây chỉ chuộng những mẫu xe có thiết kế cá tính.

Là chiến binh gai góc trên đường off-road, Rush trở thành mẫu xe êm ái, an toàn khi di chuyển trên phố. Như đã nói, Rush là mẫu xe được tạo ra cho nhu cầu đô thị. Kích thước không quá lớn, động cơ vừa phải giúp Rush vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Mẫu xe 7 chỗ chỉ sử dụng động cơ 1.5L cho ra công suất 102 mã lực và mô-men xoắn 134 Nm. Mới nhìn vào, động cơ 1.5L cho cảm giác “yếu” khi đi địa hình. Rush là câu chuyện hoàn toàn khác. Nhờ hệ dẫn động cầu sau dạng cứng, Rush có thể vượt địa hình dễ dàng, dù là đá dăm hay bùn lầy.

"Trong hành trình từ Hà Nội đi Ngổ Luông (Hòa Bình), tôi ấn tượng với khả năng off-road của chiếc Rush. Chiếc SUV băng rừng Ngổ Luông, vượt qua các dốc cao, đường bùn lầy một cách dễ dàng. Trong nhóm xe dưới 700 triệu đồng, khó có mẫu xe nào làm được điều tương tự Rush", anh Hoàng Anh (Hà Nội) chia sẻ cảm nghĩ về Toyota Rush.

Sức mạnh này được đánh giá là vừa đủ đối với mẫu xe đô thị 7 chỗ. Kết hợp với khối lượng tương đối nhẹ (1.290 kg), động cơ có mức tiêu thụ nhiên liệu tương đối tốt - khoảng 5,8 lít/100 km.

Khả năng an toàn còn là yếu tố được đánh giá cao ở Rush. Toyota Rush là một trong số ít mẫu xe ở phân khúc được chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Rush là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu 6 túi khí, các mẫu xe khác chỉ có 2 túi khí trước. Các tính năng còn lại của Rush gồm phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Xét rộng ra trong nhóm xe dưới 1 tỷ đồng , Rush cũng thuộc top những mẫu xe an toàn nhất.

Bên cạnh sự an toàn, giá bán cũng là điểm cộng của mẫu SUV Nhật Bản. “Nhà tôi sắp có em bé nhưng với ngân sách 700 triệu đồng, tôi không có nhiều lựa chọn vừa đảm bảo an toàn, vừa tiện nghi như Rush. Trong tầm giá hơn 600 triệu đồng, Rush là mẫu xe an toàn hàng đầu”, anh Hoàng Huy, nhân viên văn phòng tại TP.HCM nhận xét về mẫu xe của Toyota.

Nhìn chung, Toyota Rush là mẫu xe gia đình đúng chuẩn Việt Nam khi hội tụ đủ các yếu tố giá rẻ, kiểu dáng dễ nhìn, nội thất rộng rãi, tiện nghi và đầy đủ tính năng an toàn.